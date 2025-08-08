Vừa báo lãi đậm quý 2, doanh nghiệp bất động sản KCN “chơi lớn” trả cổ tức 60% bằng tiền mặt

Mới đây, HĐQT CTCP KCN Nam Tân Uyên (mã: NTC) đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là 25/8, thời gian thực hiện chi trả dự kiến vào 25/9 tới.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên cần chi khoảng 144 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến cuối quý 2/2025, CTCP Cao su Phước Hòa (mã: PHR) là cổ đông lớn nhất sở hữu 32,85% vốn; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) nắm 20,42% và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG sở hữu 19,95% cổ phần. 3 cổ đông lớn này có thể thu về lần lượt 47 tỷ, 29 tỷ và 28 tỷ đồng tiền cổ tức.

Theo tìm hiểu, Nam Tân Uyên được thành lập vào năm 2004, hiện có vốn điều lệ 240 tỷ đồng. Nam Tân Uyên là chủ đầu tư phát triển hạ tầng của ba khu công nghiệp (KCN) chính tại Tân Uyên, (Bình Dương cũ) là KCN Nam Tân Uyên với quy mô gần 332 ha, KCN Nam Tân Uyên mở rộng rộng 288,52 ha và KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với 346 ha.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư vào một số dự án trong và ngoài ngành như KCN Cao su Bình Long (Bình Phước, sở hữu 37,79%), KCN Bắc Đồng Phú (Bình Phước, sở hữu 40%), CTCP Cao su Trường Phát (Sở hữu 20%), KCN Dầu Giây (Đồng Nai, sở hữu 22,17%).

Doanh nghiệp còn được biết tới với truyền thống chia cổ tức đều đặn bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ "khủng". Trong giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp này luôn đều đặn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông mức từ 60– 120%, đặc biệt năm 2018 doanh nghiệp "chơi lớn" khi dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt lên đến 200%. Gần nhất trong năm 2024, công ty đã thông qua phương án chia cổ tức tối thiểu 60%.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2025, doanh thu thuần của NTC tăng trưởng mạnh 114% so với cùng kỳ lên 143 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, đà tăng chủ yếu do ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp từ phân bổ giá trị hợp đồng cho thuê theo số năm bằng việc ghi nhận ghi nhận 1 lần toàn bộ giá trị hợp đồng cho thuê đối với 1 hợp đồng cho thuê lại đất.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 9% xuống 43 tỷ. Khấu trừ các chi phí khác, Nam Tân Uyên lãi trước thuế 115 tỷ đồng, tăng 49% so với quý 2/2024. LNST tương ứng đạt 97 tỷ, gấp rưỡi cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên ghi nhận 277 tỷ đồng doanh thu thuần và 166 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 124% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, NTC đã hoàn thành khoảng 59% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, NTC chốt phiên 7/8 thị giá bật tăng 3% lên 170.500 đồng/cp. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 24 triệu cổ phiếu của NTC.