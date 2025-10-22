Vừa bị TTCP nhắc tên vì sử dụng tiền huy động trái phiếu sai mục đích, Đầu tư Hải Phát của Chủ tịch Đỗ Quý Hải gia hạn trả nợ 500 tỷ đồng trái phiếu

Trong văn bản gửi HNX đề ngày 22/8/2025 do ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (MST:0500447004) ký ban hành cho biết doanh nghiệp này vừa đạt được thỏa thuận với các trái chủ sở hữu mã trái phiếu HPXH2125007 về việc gia hạn trả nợ thêm 18 tháng so với ngày đáo hạn được ghi tại phương án phát hành (25/08/2025).

Thông tin phát hành mã trái phiếu HPXH2125007 được HPX công bố ngày 15/8/2021

Phương án thanh toán các khoản lãi chưa thanh toán đến ngày 15/8/2025 được HPX công bố như sau: Kỳ lãi từ lần thứ 9 đến lần thứ 16 - lãi suất trái phiếu áp dụng để xác định tiền lãi trái phiếu là 11%/năm. Ngoài nghĩa vụ thanh toán tiền lãi trái phiếu còn nợ từ kỳ thanh toán lãi lần thứ 7 đến lần thứ 16 nêu trên, Tổ chức phát hành (HPX) không phải trả bất kỳ khoản phí hay lãi phạt nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn lãi phạt phát sinh từ việc chậm thanh toán các khoản lãi của các kỳ thanh toán lãi từ lần thứ 7 đến lần thứ 16.

Hạn cuối thanh toán toàn bộ phần lãi còn nợ HPX cho biết sẽ thanh toán phần lãi còn nợ trên vào ngày 25/08/2025.

Về việc gia hạn trái phiếu, văn bản của HPX vừa phát đi cho biết, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc điều chỉnh ngày đáo hạn Trái Phiếu HPXH2125007 trong Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021, Bản công bố thông tin Trái Phiếu các điều khoản điều kiện Trái Phiếu và các Văn kiện Trái Phiếu liên quan từ ngày 25/08/2025 thành ngày 25/02/2027.

Lãi suất áp dụng cho mã trái phiếu nói trên trong thời gian gia hạn theo công bố của HPX là 11%/năm và sẽ được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn mới (25/2/2027).

Đầu tư Hải Phát dùng hàng trăm tỉ đồng trái phiếu không đúng mục đíc h

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1.1.2015 đến 30.6.2023, CTCP Đầu tư Hải Phát bị cơ quan thanh tra kết luận đã sử dụng hàng trăm tỉ đồng tiền trái phiếu không đúng mục đích phát hành.

CTCP Đầu tư Hải Phát đã sử dụng 250/450 tỉ đồng từ phát hành mã trái phiếu HPXH2122011 không đúng mục đích. Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu để đầu tư vào các chương trình dự án, cụ thể: Dự án Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, CTCP Đầu tư Hải Phát đã sử dụng 9,107 tỉ đồng trả tiền hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn theo biên bản thống nhất về việc chi trả kinh phí hỗ trợ của nhà đầu tư cho các hộ gia đình, cá nhân; 51,490 tỉ đồng nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại tỉnh Lào Cai; 5,027 tỉ đồng chuyển kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Khu đô thị mới An Pha, thành phố Lạng Sơn và các chi phí khác 184,37 tỉ đồng.

CTCP Đầu tư Hải Phát sử dụng 103,968/400 tỉ đồng từ phát hành 3 mã trái phiếu HP-BOND2020/RL01, HP-BOND2020/RL02, HP-BOND2020/RL03 không đúng mục đích.

Mục đích phát hành trái phiếu để phục vụ cho hoạt động hợp tác kinh doanh, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Tuy nhiên, CTCP Đầu tư Hải Phát đã sử dụng 103,968 tỉ đồng cho Dự án Cao Bằng.

Về 100 tỉ đồng từ trái phiếu mã HPXH2122002 , mục đích phát hành trái phiếu để đầu tư thực hiện dự án và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại các tỉnh thành trong cả nước (Bắc Giang, Lào Cai, Hà Nội...); thanh toán các chi phí hợp lệ, chi phí thường xuyên khác của công ty.

Tuy nhiên, CTCP Đầu tư Hải Phát đã sử dụng 100 tỉ đồng để đầu tư tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Saphire.

Về 104,248/300 tỉ đồng từ trái phiếu mã HPXH2224001, mục đích phát hành trái phiếu để đầu tư vào các chương trình dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các dự án đầu tư là: Dự án Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (giai đoạn 1), tỉnh Quảng Ninh và Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc; Dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại tỉnh Lào Cai. Các chi phí thường xuyên và chi phí khác hợp lý hợp lệ của tổ chức phát hành.

Tuy nhiên, CTCP Đầu tư Hải Phát đã sử dụng 104,248 tỉ đồng để chuyển tiền hợp tác đầu tư Dự án Kiến An - Hải Phòng với CTCP Đầu tư Solaris Việt Nam.

Về trái phiếu mã HPX2124009, mục đích phát hành trái phiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh: Bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán chi thường xuyên, thanh toán chi phí xây dựng, đầu tư cải tạo văn phòng, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước,... và/hoặc đầu tư vào các chương trình dự án: Bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị mới Mai Pha (thành phố Lạng Sơn).

Tuy nhiên, CTCP Đầu tư Hải Phát đã sử dụng 1,9785 tỉ đồng thanh toán công nợ đến hạn với CTCP Dịch vụ đô thị PSP và 51,941 tỉ đồng để nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài.