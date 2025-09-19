Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 480%, một cổ phiếu lập tức “tím lịm”, vốn hóa lập kỷ lục

19-09-2025 - 11:11 AM | Thị trường chứng khoán

Thị giá tăng vọt sau thông tin doanh nghiệp vừa thông qua việc trả cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu vào ngày 8/10 tới đây.

Phiên sáng 19/9, cổ phiếu VCF của Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa tăng kịch trần, “trắng bên bán” lên 358.400 đồng/cp, tiếp tục củng cố vị trí cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn HOSE. Vốn hóa thị trường theo đó cũng tăng mạnh lên hơn 9.500 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.﻿

Thị giá VCF tăng vọt sau thông tin doanh nghiệp vừa thông qua việc trả cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu nhận 48.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là 8/10.

Vừa chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 480%, một cổ phiếu lập tức “tím lịm”, vốn hóa lập kỷ lục- Ảnh 1.

Với hơn 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng trả cổ tức.  Dù vậy, phần lớn lượng tiền sẽ chảy về túi Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, tổ chức này hiện nắm đến 98,79% vốn VCF, dự kiến nhận về khoảng 1.260 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Vinacafé Biên Hòa được biết đến là một trong những “ông hoàng cổ tức” trên thị trường chứng khoán, khi liên tục mạnh tay chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ khủng. Giai đoạn từ 2017 đến nay, VCF đều đặn chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ từ 250% đến trên 400%. Đặc biệt, năm 2017, doanh nghiệp gây chú ý khi bạo tay chi trả cổ tức lên tới 66.000 đồng/cổ phiếu.

Vinacafé Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Cà phê Coronel sau đổi tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa được thành lập năm 1969 và được cổ phần hóa năm 2004. Từ năm 2012, VCF trở thành thành viên của Tập đoàn Masan sau khi công ty con của Masan Consumer mua lại phần lớn cổ phần.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinacafé Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.030 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 34%.

Mai Chi

Nhịp sống thị

