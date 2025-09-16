Vừa chuyển khoản thành công 16 triệu đồng cho con gái, người phụ nữ U70 tại Hà Nội liền báo công an

Ảnh minh họa

Thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo giả danh bạn bè, người thân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này.

Đầu tháng 9/2025, bà K (SN 1965; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger có tên và ảnh đại diện giống con gái đang ở bên nước ngoài. Đối tượng nói mạng kém nên chuyển sang nhắn tin và nhờ mẹ chuyển tiền. Do tin tưởng đó là con gái, bà K đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng.

- Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.

- Không truy cập vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.

- Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

- Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.