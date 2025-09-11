"Vua hầm" Đèo Cả kích hoạt chiến dịch 100 ngày đêm: Huy động gần 6.000 nhân công, 2.600 thiết bị cho 2 dự án cao tốc nghìn tỷ

Ông Phạm Duy Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả

Thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, chiều 10/9, tại nút giao IC01 (Km0+400) - điểm kết nối hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã phối hợp với các doanh nghiệp dự án và nhà thầu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm "100 ngày đêm thông tuyến dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh".

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phạm Duy Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết hiện liên danh đã huy động gần 6.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân cùng 2.600 thiết bị trên hàng trăm mũi thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hơn 150 km cao tốc của hai dự án trong năm 2026.

Trong đó, tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, trên phạm vi 57,16km chiều dài tuyến đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đã huy động 2.652 nhân sự, 1243 thiết bị và triển khai 141 mũi thi công trên 04 gói thầu. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 2.463/6.580 tỷ đồng (đạt 37,44% giá trị hợp đồng).

Tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1, các nhà thầu hiện tập trung hơn 3.300 người lao động cùng 1.468 thiết bị máy móc, triển khai đồng loạt 287 mũi "bứt tốc" thi công trên toàn tuyến. Sản lượng đạt 4.108,86/11.396 tỷ đồng (36,06% giá trị hợp đồng), tương đương đạt 62% sản lượng thông tuyến năm 2025.

Kế hoạch đến ngày 19/12/2025 thông tuyến 40 km trên nền bê tông nhựa, 19 km trên nền cấp phối đá dăm và 34,25 km nền đắp K95 chiều dài các đoạn còn lại.

Tại lễ phát động, đại diện Tập đoàn Đèo Cả kêu gọi các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực thi công nước rút trong 100 ngày tới để thông tuyến đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/2025) và chào mừng Đại hội Đảng XIV theo chỉ đạo Thủ tướng.

Tập đoàn Đèo Cả cho biết sẽ cam kết điều hành quyết liệt, đồng bộ, tăng cường nguồn nhân lực đảm bảo tài chính phục vụ thi công liên tục và nâng cao chất lượng quản trị dự án.

Để phong trào phát huy hiệu quả tối đa, liên danh nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, các sở ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ thủ tục về đất đai, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, di dời hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ bồi thường, tái định cư và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phối hợp thực hiện cơ chế "làm đến đâu, nghiệm thu - thanh toán đến đó", thống nhất quy trình rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ, đặc biệt với các hạng mục then chốt.

Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng dài 43 km, thêm 17 km nhánh kết nối Tân Thanh và Cốc Nam, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 4/2024, dự kiến thông tuyến cuối 2025, hoàn thành năm 2026. Đây là tuyến chiến lược của Lạng Sơn, kết nối ba cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy giao thương vùng Đông Bắc. Hiện giải phóng mặt bằng đạt gần 98% nhưng còn vướng di dời hạ tầng và bãi đổ thải.

Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh dài 121 km, vốn gần 23.000 tỷ đồng, chia 2 giai đoạn: giai đoạn 1 dài hơn 93 km khởi công đầu 2024, giai đoạn 2 khởi công tháng 8/2025 với vốn hơn 12.000 tỷ. Tuyến sẽ rút ngắn thời gian Cao Bằng – Hà Nội xuống còn 3,5 giờ, hình thành trục cao tốc đối ngoại kết nối Trung Quốc. Dù mặt bằng cơ bản đã xong, dự án vẫn đối diện địa hình phức tạp và điều kiện thi công khó khăn.

Ngoài 2 dự án trên, giai đoạn 2025–2026, Đèo Cả sẽ triển khai loạt dự án lớn khác như cao tốc Cao Bằng – Bắc Kạn, Quy Nhơn – Pleiku, hầm Cát Lái, đại lộ ven sông Hồng, đường sắt cao tốc Bắc–Nam và tuyến Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai. Tổng khối lượng công việc đang nghiên cứu tại các dự án lên tới 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD.

Tập đoàn Đèo Cả đang kết hợp với nhiều tập đoàn xây dựng lớn của Trung Quốc để nghiên cứu triển khai đồng thời 2 công nghệ thi công NATM và TBM cho một số dự án trọng điểm.

Tập đoàn Đèo Cả hiện chiếm 80% thị phần ngành hầm, kinh nghiệm thi công hơn 55 km hầm, vận hành 11 hầm đường bộ với tổng chiều dài 32,5 km. Đây cũng đơn vị duy nhất tại Việt Nam có năng lực thi công hầm cấp đặc biệt (trên 1.500m).