'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Malaysia đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn: xuất khẩu tăng hơn 500%, nước ta có sản lượng 10 triệu tấn/năm

19-08-2025 - 07:01 AM | Thị trường

Việt Nam là nước xuất khẩu đứng thứ 3 trên thế giới mặt hàng này.

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Malaysia đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn: xuất khẩu tăng hơn 500%, nước ta có sản lượng 10 triệu tấn/năm- Ảnh 1.

Trong tháng 7/2025, hoạt động xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều. Dù kim ngạch và sản lượng xuất khẩu giảm mạnh so với tháng trước, nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu được 223,77 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 70,07 triệu USD. Đây cũng là tháng thứ sáu liên tiếp sản lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt trên 2,48 triệu tấn, trị giá 756,88 triệu USD, tăng 54,8% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Những con số này cho thấy ngành sắn đang từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, dù vẫn đối mặt với thách thức về giá cả và nhu cầu thị trường.

Trung Quốc tiếp tục là "thỏi nam châm" hút sắn Việt 7 tháng đầu năm nay. Đứng sau là Đài Loan (TQ) và Philippines.

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Malaysia đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn: xuất khẩu tăng hơn 500%, nước ta có sản lượng 10 triệu tấn/năm- Ảnh 2.

Đáng chú ý, Malaysia là một trong những thị trường xuất khẩu đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Cụ thể, xuất khẩu sang quốc gia này trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 17,4 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 6,6 triệu USD, tăng 56% về lượng và tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 7, mức tăng lên tới 531% về lượng và 387% về trị giá.

Hiện tại, Việt Nam là nước xuất khẩu sắn đứng thứ 3 trên thế giới và trong 5 năm gần đây đều đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đóng góp vào 517,8 nghìn ha diện tích sắn toàn quốc với sản lượng 10,5 triệu tấn củ tươi/năm,

Đầu tháng 8/2025, thị trường sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, bất chấp áp lực từ lượng tồn kho cao tại thị trường Trung Quốc. Hiện lượng tồn kho tinh bột sắn tại các kho cảng chính của Trung Quốc vẫn ở mức khoảng 450.000 tấn. Mặc dù sức mua từ các nhà máy nội địa nước này đã có dấu hiệu cải thiện, song nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa phục hồi mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.

Để trợ lực ngành sắn, năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng sắn tươi cả nước đạt khoảng 11,5 - 12,5 triệu tấn; trong đó, sản lượng sắn tươi dùng để chế biến sâu một số sản phẩm (tinh bột, etanol, mỳ chính,...) chiếm khoảng 85%; diện tích trồng sắn sử dụng giống đúng tiêu chuẩn chất lượng đạt 40-50%; kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2,0 tỷ USD.


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Made in Vietnam

