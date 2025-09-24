'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800%

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 8/2025, Việt Nam xuất khẩu được 331,52 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 101,77 triệu USD, tăng 73,3% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với tháng 8/2024. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn duy trì đà tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt trên 2,81 triệu tấn, trị giá 858,59 triệu USD, tăng 56,8% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với cùng kỳ. Giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt mức 304,8 USD/tấn, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc tiếp tục là "thỏi nam châm" hút sắn Việt 8 tháng đầu năm nay. Đứng sau là Đài Loan (TQ) và Philippines.

Xuất khẩu sắn của Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định từ Trung Quốc và sự mở rộng xuất khẩu tới các thị trường mới. Tuy nhiên, rủi ro phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc và xu hướng giảm giá sắn có thể gây áp lực lên kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Cụ thể, xuất khẩu sang quốc gia này trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt gần 10 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 3,4 triệu USD, tăng 770% về lượng và tăng 752% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 8, mức tăng lên tới 1.015% về lượng và 943% về trị giá.

Hiện tại, Việt Nam là nước xuất khẩu sắn đứng thứ 3 trên thế giới và trong 5 năm gần đây đều đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đóng góp vào 517,8 nghìn ha diện tích sắn toàn quốc với sản lượng 10,5 triệu tấn củ tươi/năm.

Để trợ lực ngành sắn, năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng sắn tươi cả nước đạt khoảng 11,5 - 12,5 triệu tấn; trong đó, sản lượng sắn tươi dùng để chế biến sâu một số sản phẩm (tinh bột, etanol, mỳ chính,...) chiếm khoảng 85%; diện tích trồng sắn sử dụng giống đúng tiêu chuẩn chất lượng đạt 40-50%; kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2,0 tỷ USD.

Đầu tháng 9/2025, nhiều nhà máy tại khu vực Tây Nguyên đã bước vào vụ sản xuất mới 2025-2026. Tuy nhiên, chi phí sản xuất đầu vụ ở mức cao, trong khi tiêu thụ chậm, giá thấp, khiến các doanh nghiệp chế biến sắn đối mặt với rủi ro về hiệu quả kinh tế. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, một số nhà máy tinh bột sắn đã bắt đầu thu mua sắn nguyên liệu với giá dao động 2.200-2.250 đồng/kg.

Trong khi đó, hoạt động giao dịch tinh bột sắn tại các cửa khẩu biên giới, đặc biệt là Lạng Sơn, diễn biến sôi động nhờ nhu cầu tăng từ Trung Quốc trong dịp Tết Trung thu. Tồn kho tinh bột sắn tại các cảng Trung Quốc tiếp tục giảm, hiện còn khoảng 430 nghìn tấn, tạo động lực thúc đẩy nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo dự kiến, nguồn sắn Campuchia năm nay có thể dư thừa, do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn chưa được giải quyết, đẩy lượng hàng này chủ yếu bán trực tiếp sang Việt Nam và Trung Quốc.



