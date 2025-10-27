"Vua nha đam" lập kỷ lục lợi nhuận, hoàn thành 88% kế hoạch năm

Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food, mã CK: GCF) công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 192 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 36%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 26 tỷ đồng, tương đương khoảng 14% doanh thu. Chi phí tài chính giảm 11% xuống còn 3 tỷ đồng do dư nợ vay và lãi suất giảm.



GC Food cho biết thêm doanh thu tăng nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện, trong khi biên lợi nhuận được hỗ trợ bởi việc chủ động nguồn nguyên liệu và tối ưu hóa sản xuất. ﻿

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 526 tỷ đồng, tăng 22%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 79,5 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 88% kế hoạch năm.﻿

Tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 827 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 101 tỷ đồng và tài sản cố định 241 tỷ đồng.﻿

Tháng 8 vừa qua, Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu (AIG) trở thành cổ đông chiến lược của GC Food sau khi mua hơn 7,1 triệu cổ phiếu GCF phát hành riêng lẻ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 34,73% lên 52,87%.﻿

GC Food thu về khoảng 214 tỷ đồng từ thương vụ này và dự kiến dùng 80 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam và 50 tỷ đồng cho Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt; 40 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay ngân hàng, còn hơn 44 tỷ đồng bổ sung vào vốn lưu động.



Được biê, AIG là nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm như bột kem không sữa, tinh bột sắn, nước dừa và sữa dừa.

Còn GC Food thành lập năm 2011 tại Ninh Thuận, khởi đầu từ trồng nha đam, sau đó xây dựng nhà máy chế biến và phát triển chuỗi giá trị khép kín. Hiện doanh nghiệp dẫn đầu thị phần nha đam và thạch dừa trong nước, xuất khẩu sang 27 quốc gia.

Sự hợp tác giữa AIG và GC Food được kỳ vọng tạo chuỗi giá trị khép kín, giúp ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào và mở rộng thị trường đầu ra cho cả 2 bên. ﻿