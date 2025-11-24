"Vua pin giá rẻ" mới lên kệ ở Việt Nam: Giá 2,8 triệu mà màn 120Hz, pin 7000mAh - Gần như không đối thủ

Điện thoại độc đáo nhất phân khúc 3 triệu

Motorola đã chính thức tái xuất thị trường Việt Nam với một dải sản phẩm đa dạng, từ các mẫu cao cấp như Razr cho đến dòng phổ thông Moto G-series.

Trong số đó, Moto G06 Power được định vị là sản phẩm có mức giá khởi điểm hấp dẫn nhất trong đợt ra mắt, với giá niêm yết 3.29 triệu đồng và mức giá ưu đãi mở bán chỉ 2.89 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM/128GB. Mức giá này giúp G06 Power trở thành điện thoại giá rẻ có sức hút nhất hiện nay.

Chiến lược cạnh tranh của Motorola tập trung vào xu hướng đang được các hãng điện thoại Trung Quốc đẩy mạnh hiện nay: dung lượng pin. Pin 7000 mAh trên Moto G06 Power là con số lớn nhất trong phân khúc, thu hút mạnh mẽ nhóm người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng—như tài xế công nghệ, người giao hàng, hoặc học sinh/sinh viên.

Về thiết kế, dù là điện thoại giá rẻ, G06 Power vẫn sở hữu ngoại hình được "cao cấp hóa." Máy có thiết kế tương tự các đàn anh trong dòng G-series, đặc biệt là mặt lưng sử dụng vật liệu polymer giả da.

Chất liệu này mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, khác biệt và cao cấp hơn nhiều so với vỏ nhựa trơn bóng thường thấy ở các đối thủ cùng tầm giá.

Là thiết bị giá rẻ, Motorola Moto G06 Power tập trung vào sức mạnh pin, với cấu hình cơ bản bao gồm: Chip MediaTek Helio G81, 4 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong, có thể mở rộng tối đa 1 TB qua thẻ microSD.

Màn hình của máy trng bị tấm nền IPS LCD 6.88 inch, độ phân giải HD+ (720 x 1640 Pixels), tần số quét 120 Hz, bảo vệ bằng Corning Gorilla Glass 3. Viên pin 7000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 20W. Camera sau 50 MP khẩu độ $f/1.8$, camera trước 8 MP.

Máy chạy Android 15 với giao diện HelloUI, tích hợp loa kép stereo hỗ trợ Dolby Atmos, cảm biến vân tay cạnh bên, và đặc biệt là chuẩn kháng nước IP64.

Xứng danh “vua pin”

Điểm mạnh cốt lõi và là trọng tâm quảng bá của G06 Power là viên pin 7000 mAh, dung lượng lớn nhất mà Motorola từng trang bị trong phân khúc này.

Các trang công nghệ quốc tế dành nhiều lời khen ngợi cho khả năng duy trì năng lượng của thiết bị. Motorola tự tin quảng cáo máy có thể sử dụng lên tới ba ngày chỉ với một lần sạc đầy. Khả năng tối ưu pin hiệu quả, kết hợp với chip Helio G81 không quá tốn điện, đã giúp G06 Power vượt trội hẳn về thời lượng sử dụng so với nhiều đối thủ.

Bên cạnh dung lượng, Motorola còn đưa ra cam kết mạnh mẽ về tuổi thọ vật lý của pin. Thiết bị này được thiết kế để duy trì hơn 80% dung lượng pin ban đầu ngay cả sau 1000 chu kỳ sạc, giúp người dùng sử dụng điện thoại trong nhiều năm.

Tuy nhiên, viên pin lớn đã dẫn đến một sự đánh đổi lớn: tốc độ sạc. Máy chỉ hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 20W. Với dung lượng 7000 mAh, người dùng trên các diễn đàn ước tính thời gian sạc từ 0% lên 100% có thể kéo dài gần 2 giờ.

Trong khi các đối thủ cùng phân khúc giá 3-4 triệu đã phổ cập sạc 33W, thậm chí 80W cho pin tương đương, tốc độ 20W của G06 Power là một điểm yếu.

Màn hình 120Hz

Moto G06 Power ghi điểm với màn hình lớn 6.88 inch IPS LCD, nổi bật nhờ tần số quét 120Hz. Tần số quét cao này, hiếm thấy trong phân khúc 3 triệu đồng, mang lại trải nghiệm vuốt chạm, lướt web và xem mạng xã hội mượt mà, tạo cảm giác cao cấp hơn so với màn hình 60Hz hoặc 90Hz thông thường.

Màn hình cũng được mô tả là "khá sáng" với độ sáng 450 nits và có thể lên tới 600 nits ở chế độ sáng cao. Thiết bị còn tích hợp công nghệ Water Touch cho phép sử dụng màn hình ngay cả khi tay bị ướt.

Bên cạnh màn hình, độ bền bỉ vật lý là một điểm cộng quan trọng. Máy được trang bị chuẩn kháng nước và bụi IP64 giúp máy an toàn hơn khi gặp mưa hoặc bị nước bắn vào, một tính năng gia tăng giá trị đáng kể so với nhiều điện thoại giá rẻ không có xếp hạng kháng nước nào.

Về trải nghiệm giải trí, máy còn sở hữu loa kép stereo hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

Vẫn có những đánh đổi

Sự đánh đổi về khả năng hiển thị là một trong những điểm yếu lớn nhất của G06 Power. Mặc dù màn hình lớn 6.88 inch và có 120Hz, độ phân giải lại chỉ là HD+ (720 x 1640 pixels). Với kích thước gần 7 inch, mật độ điểm ảnh chỉ khoảng 260 ppi, khiến độ sắc nét của hình ảnh và văn bản không cao. Điều này đặc biệt lộ rõ khi đọc chữ hoặc xem hình ảnh chi tiết, và là một sự hy sinh về chất lượng hiển thị để đổi lấy tần số quét.

Thêm vào đó, màn hình IPS này, dù mượt mà, lại có tốc độ phản hồi khá chậm, hạn chế khả năng chơi game.

Moto G06 Power sử dụng chip MediaTek Helio G81. Đây là bộ xử lý đủ mạnh cho các tác vụ hàng ngày, lướt mạng xã hội, và chơi game nhẹ, nhưng sẽ gặp khó khăn với các game nặng đòi hỏi đồ họa cao hoặc khi thực hiện đa nhiệm kéo dài. Việc trang bị RAM 4GB cũng chỉ ở mức đủ dùng, thậm chí có thể gây lag giật.

Về phần mềm, máy chạy Android 15 gần như thuần với giao diện HelloUI gọn gàng, tích hợp các tính năng AI của Google như tìm kiếm bằng cách khoanh vùng (Circle to Search) và trợ lý Gemini, phù hợp cho những người thích trải nghiệm phần mềm sạch sẽ và hiện đại.

Một vấn đề khác là Motorola chỉ cam kết 2 năm cập nhật bảo mật nhưng không cam kết về cập nhật hệ điều hành lớn. Dù pin có thể kéo dài tuổi thọ vật lý trong nhiều năm, máy có nguy cơ bị lỗi thời về tính năng và bảo mật phần mềm. Tuy nhiên, đây là điểm yếu cố hữu thường thấy của các mẫu giá rẻ và G06 Power không ngoại lệ.

Ai là người nên mua?

Trong phân khúc giá 3 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, Moto G06 Power đối đầu trực tiếp với các mẫu máy giá rẻ từ OPPO hay Redmi.

Vị thế cạnh tranh của G06 Power được xây dựng dựa trên sự khác biệt hóa rõ rệt. So với các đối thủ, G06 Power vượt trội hẳn nhờ viên pin 7000 mAh, cùng chuẩn kháng nước IP64. Đây là mẫu máy có lợi thế về thông số kỹ thuật nhất trong phân khúc 3 triệu đồng cho những người ưu tiên thời gian sử dụng liên tục hơn bất cứ yếu tố nào khác.

Nếu là người làm việc cần di chuyển nhiều, sử dụng các ứng dụng GPS liên tục, hoặc đơn giản là ghét phải mang theo sạc dự phòng hoặc lo lắng về việc hết pin hàng ngày, G06 Power sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối. Khả năng hoạt động liên tục trong 2-3 ngày cùng với cam kết tuổi thọ pin cao khiến đây trở thành thiết bị bền bỉ nhất về mặt năng lượng.

Tuy nhiên, thiết bị sẽ không dành cho những người yêu cầu cao về chất lượng hiển thị và sạc nhanh. Họ sẽ phải chấp nhận lựa chọn các mẫu máy có một mức pin thấp hơn cùng mức giá cao hơn đến từ các thương hiệu khác.