Vừa "thở phào" nhờ xóa lỗ lũy kế, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bất ngờ bị "tuýt còi"

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG).

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên năm 2024.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2025, doanh thu thuần của HAG đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 483 tỷ đồng, tăng 86%.﻿ Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.

Về kết quả kinh doanh năm nay, Bầu Đức cho biết, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã ghi nhận mức lợi nhuận đạt hơn 60% so với kế hoạch năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù chưa phát sinh doanh thu sầu riêng nhưng nhờ giá bán chuối duy trì ở mức cao ổn định từ đầu năm đến nay là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả tích cực này. Và trong 6 tháng cuối năm 2025, Công ty sẽ ghi nhận thêm doanh thu từ mảng sầu riêng – một lĩnh vực được kỳ vọng tiếp tục đóng góp hiệu quả cho doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Trên cơ sở những kết quả và dự kiến khả quan nêu trên, công ty đang tiến hành rà soát và điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 nhằm phản ánh đúng tiềm năng và định hướng phát triển thực tế của công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến điều chỉnh tăng lên mức 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra theo Bầu Đức, trong quý 3 này, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt với CTCP Xây dựng công trình giao thông 810 với lỗi tương tự. Công ty này bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, cụ thể là các tài liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024.