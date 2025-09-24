Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vua tôm" Việt Nam lập công ty con tại Australia

24-09-2025 - 21:35 PM | Doanh nghiệp

"Vua tôm" Việt Nam lập công ty con tại Australia

Tính đến ngày 30/6/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã xây dựng hệ sinh thái với 16 công ty con, trải dài từ nuôi trồng, sản xuất giống, chế phẩm sinh học cho đến logistics và hệ thống cảng phục vụ chuỗi cung ứng.

HĐQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã CK: MPC) vừa công bố quyết định thành lập công ty con tại Úc với tên gọi MP Seafood Australia Pty Ltd, trụ sở đặt tại Castle Hill, bang New South Wales.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100.000 USD (tương đương 150.000 AUD) và do Minh Phú sở hữu 100%. Ông Phan Vĩnh Hiển, nguyên Giám đốc đầu tư Minh Phú được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động của MP Seafood Australia Pty.

Tính đến ngày 30/6/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã xây dựng hệ sinh thái với 16 công ty con, trải dài từ nuôi trồng, sản xuất giống, chế phẩm sinh học cho đến logistics và hệ thống cảng phục vụ chuỗi cung ứng.

Minh Phú đã mở rộng hiện diện quốc tế với các pháp nhân như Mseafood Corporation tại Mỹ và Ebisumo Logistic tại Nhật Bản và hiện tại có thêm MP Seafood Australia Pty, Úc.

Những đơn vị này đóng vai trò then chốt trong việc kết nối sản phẩm thủy sản Minh Phú đến các thị trường xuất khẩu trọng điểm gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand, châu Âu, Canada, Hàn Quốc và Trung Quốc.﻿

"Vua tôm" Việt Nam lập công ty con tại Australia- Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Minh Phú đạt 6.468 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 41% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận sự tăng trưởng đột phá, đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng khoảng 287% so với cùng kỳ so với kết quả nửa đầu năm 2024 và đạt 18% kế hoạch năm 2025.

Công ty cho biết nguyên nhân kỳ này lợi nhuận tăng cao chủ yếu do công ty chủ động đẩy mạnh sản xuất và bán những mặt hàng giá trị gia tăng, làm cho tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng.﻿

﻿Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu MPC có giá là 16.900 đồng, vốn hoá thị trường đạt 6.700 tỷ đồng.

"Vua tôm" Việt Nam lập công ty con tại Australia- Ảnh 2.

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Đại Dũng đề xuất lập Liên minh cơ khí quy mô lớn gồm Hòa Phát, Vingroup, Thaco, Viettel, FPT chung sức

Chủ tịch Đại Dũng đề xuất lập Liên minh cơ khí quy mô lớn gồm Hòa Phát, Vingroup, Thaco, Viettel, FPT chung sức Nổi bật

"Buông" siêu dự án 900 triệu USD ở Thủ Thiêm, Lotte vẫn đang sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô tại Việt Nam

"Buông" siêu dự án 900 triệu USD ở Thủ Thiêm, Lotte vẫn đang sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô tại Việt Nam Nổi bật

Doanh nghiệp nào muốn thay thế Lotte thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm?

Doanh nghiệp nào muốn thay thế Lotte thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm?

20:20 , 24/09/2025
Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

19:49 , 24/09/2025
Nhóm Dragon Capital, SHS, VietinbankSC... rót gần 1.500 tỷ đồng vào Taseco Land, lập tức "lãi trên giấy tờ" hơn 50%

Nhóm Dragon Capital, SHS, VietinbankSC... rót gần 1.500 tỷ đồng vào Taseco Land, lập tức "lãi trên giấy tờ" hơn 50%

16:02 , 24/09/2025
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đến sàn chứng khoán NYSE rung chuông: Chúng tôi sẽ sớm bay đến Mỹ

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đến sàn chứng khoán NYSE rung chuông: Chúng tôi sẽ sớm bay đến Mỹ

11:26 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên