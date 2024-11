Vừa vay ngân hàng hơn 2.600 tỷ đồng, Nam Tân Uyên chốt chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60%

Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức 2023 bằng tiền.

Theo đó, Hội đồng quản trị Nam Tân Uyên đã thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 60%/mệnh giá, tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cổ tức chi trả dự kiến là gần 144 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là ngày 25/11/2024, ngày thực hiện chi trả dự kiến 18/12/2024.

Tính đến hết ngày 30/9/2024, các cổ đông lớn của Nam Tân Uyên gồm Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa sở hữu 32,85% vốn điều lệ, tương đương hơn 7,88 triệu cổ phiếu NTC, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP sở hữu 20,42% vốn điều lệ, tương đương hơn 4,9 triệu cổ phiếu, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG sở hữu 19,95% vốn, tương đương gần 4,79 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Ước tính trong đợt chi trả cổ tức 2023 lần này của Nam Tân Uyên, Cao su Phước Hòa sẽ thu về hơn 47,4 tỷ đồng, Tập đoàn Cao su Việt Nam thu về hơn 29,4 tỷ đồng, Sài Gòn VRG thu về hơn 28,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nam Tân Uyên chốt chia cổ tức trong bối cảnh Công ty vừa ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bình Dương vào ngày 25/10/2024, với số tiền vay 2.618 tỷ đồng để nộp tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê cho Nhà nước để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn II.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần ở mức hơn 51 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 64 tỷ đồng, giảm 16,37% so với quý III/2023. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm là do doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm hơn 21% chủ yếu vì lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn giảm.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Nam Tân Uyên đạt gần 175 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ; tuy nhiên lãi sau thuế lại giảm 16%, về mức hơn 195 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ở mức 4.527,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 19% lên mức 1.598,4 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 2.929,3 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Nam Tân Uyên tính đến cuối quý III/2024 ở mức 3.370,5 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm và chiếm hơn 74% trong tổng nguồn vốn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng đáng kể so với đầu năm (20,5%), lên hơn 1.157 tỷ đồng.