Vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ đón mưa lớn

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, vào chiều tối và đêm nay đến sáng sớm mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực đồng bằng và ven biển miền Bắc hôm nay nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày mai (11/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, khu vực đồng bằng giảm nhiệt, chấm dứt nắng nóng.

Vùng núi Bắc Bộ có thể đón mưa lớn trong chiều tối và đêm nay (10/8).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng phía Đông Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.