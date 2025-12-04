Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2025, Taseco Land đặt kế hoạch lãi năm 2026 tăng gấp 5 lần, cổ tức lên tới 60%, triển khai đồng thời 19 dự án

04-12-2025 - 07:11 AM | Doanh nghiệp

Tính từ tháng 8/2025 đến nay, mã này đã bứt phá từ vùng giá 20.000 đồng để thiết lập đỉnh lịch sử, tương ứng mức tăng gấp 2,3 lần chỉ trong vòng 4 tháng.

Hình ảnh dự án Central Riverside Thanh Hóa. Ảnh: Taseco Land

Tại hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư ngày 2/12/2025, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco Land (mã chứng khoán TAL) ước tính doanh thu năm 2025 đạt 3.824 tỷ đồng (gấp 2,3 lần năm 2024) và lợi nhuận sau thuế hơn 615 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.

Kết quả này có được nhờ sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang mảng bất động sản khu công nghiệp, trong đó riêng dự án Taseco Đồng Văn 3 đã đóng góp tới 53% tổng doanh thu và 60% lợi nhuận toàn công ty.

Các dự án khu đô thị tại Thanh Hóa và Thái Nguyên cũng tiếp tục duy trì dòng tiền ổn định, giúp biên lợi nhuận cải thiện bất chấp chi phí đầu tư mở rộng quy mô tăng cao.

Trên đà tăng trưởng này, Taseco Land công bố kế hoạch năm 2026 đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần mức thực hiện năm 2025. Để hiện thực hóa con số này, doanh nghiệp sẽ triển khai đồng thời 19 dự án, tập trung hoàn tất bàn giao phần còn lại của KCN Đồng Văn 3 và Khu đô thị Duy Tiên ngay trong quý I/2026.

Đi kèm với kế hoạch lợi nhuận khủng, công ty dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 lên tới 60% (50% bằng cổ phiếu, 10% tiền mặt) nhằm tăng vốn điều lệ, đảm bảo nguồn lực đối ứng cho các hoạt động đấu thầu và M&A quỹ đất quy mô lớn.

Đối với thị trường trọng điểm Hà Nội, động lực doanh thu giai đoạn 2026-2027 sẽ đến từ việc mở bán mới dự án Khu đô thị Trung Văn và tổ hợp cao tầng Lakeview Tower (1283 Giải Phóng). 

Song song đó, dự án Khu đô thị Mê Linh cũng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để khởi công hơn 1.000 căn nhà ở xã hội trong quý I/2026. Về dài hạn, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện pháp lý cho các dự án mới tại Bắc Ninh và tìm kiếm cơ hội mở rộng vào thị trường phía Nam.

Kết phiên 3/12/2025, TAL tăng 2,15% lên mức 47.500 đồng/cổ phiếu. Tính từ tháng 8/2025 đến nay, mã này đã bứt phá từ vùng giá 20.000 đồng để thiết lập đỉnh lịch sử, tương ứng mức tăng gấp 2,3 lần chỉ trong vòng 4 tháng.

Anh Khôi

