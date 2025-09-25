Vượt Vietcombank, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Sau một nhịp đi ngang ngắn ngủi, cổ phiếu Vingroup (mã VIC) tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi tăng hơn 6% phiên 25/9 qua đó leo lên lập đỉnh mới tại 158.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường cũng theo đó vượt 600.000 tỷ đồng, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu VIC đã tăng gần 290% thị giá, giá trị vốn hóa tăng thêm khoảng 450.000 tỷ đồng. Cú bứt phá ngoạn mục đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ vị trí ngoài top 10 vốn hóa hồi đầu năm trở lại đứng số 1 toàn sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa Vietcombank, BIDV, VietinBank,…

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Vingroup đón nhận nhiều thông tin tích cực. Mới đây, HĐQT VEFAC (mã VEF) đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Theo phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup (mãVIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình đã ký Quyết định số 152/ QĐ-KKT ngày 20/9/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Vingroup) thực hiện.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 3.210 tỷ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), nguồn vốn huy động hơn 18.190 tỷ đồng.

Sắp tới đây, lễ động thổ nhà máy điện khí LNG Hải Phòng dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/9. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có 2 chủ đầu tư là Vingroup và CTCP năng lượng VinEnergo cũng thuộc hệ sinh thái Vingroup. Dự án có quy mô 4.800 MW, bao gồm 1.600 MW trong giai đoạn 1 năm 2025-2030 và 3.200 MW trong giai đoạn 2 năm 2031-2035.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/9 vừa qua, Vingroup đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet. “ Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật” , doanh nghiệp này thông báo.