Warren Buffett bất ngờ chi 1,57 tỷ USD để mua 5 triệu cổ phiếu của 1 công ty thua lỗ

Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư của huyền thoại Warren Buffett, vừa khiến giới tài chính bất ngờ khi công bố đã mua hơn 5 triệu cổ phiếu của UnitedHealth Group, trị giá khoảng 1,57 tỷ USD, theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Đây là lần trở lại đáng chú ý của Buffett với cổ phiếu UnitedHealth kể từ khi ông bán toàn bộ hơn 1,18 triệu cổ phiếu vào năm 2010.

Thông tin lập tức tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường, giúp giá cổ phiếu UnitedHealth bật tăng từ 7% đến 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ, bất chấp việc công ty đang trải qua một giai đoạn đầy sóng gió.

UnitedHealth hiện phải đối mặt với hàng loạt thách thức: chi phí y tế leo thang, cuộc điều tra hình sự từ Bộ Tư pháp Mỹ, vụ tấn công mạng quy mô lớn và cú sốc từ vụ ám sát cựu CEO Brian Thompson hồi cuối năm 2024. Doanh nghiệp đã phải đình chỉ dự báo lợi nhuận hằng năm và cảnh báo chi phí có thể đội thêm hàng tỷ USD trong các quý tới. Những vấn đề này đã kéo cổ phiếu công ty giảm mạnh tới gần một nửa giá trị kể từ đầu năm.

Trong bối cảnh đó, quyết định rót vốn của Buffett được xem như một tín hiệu đặc biệt, gợi nhớ đến “Buffett Effect” – khi bất kỳ động thái đầu tư nào của ông cũng lập tức được thị trường đón nhận như một dấu hiệu niềm tin.

Khoản đầu tư mới vào UnitedHealth nằm trong bức tranh tái cơ cấu danh mục của Berkshire Hathaway quý II năm nay. Cùng thời điểm, tập đoàn này cũng bổ sung các khoản đầu tư vào những lĩnh vực khác như bất động sản với D.R. Horton, thép với Nucor, quảng cáo ngoài trời với Lamar Advertising và bảo mật với Allegion. Song song, Berkshire đã giảm bớt hơn 20 triệu cổ phiếu Apple và bán toàn bộ cổ phần tại T-Mobile. Những bước đi này được giới phân tích đánh giá là nỗ lực đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào một số ít cổ phiếu công nghệ lớn, đồng thời tận dụng những cơ hội mua vào khi thị trường biến động.

Đáng chú ý, thương vụ với UnitedHealth diễn ra khi Berkshire đang nắm lượng tiền mặt khổng lồ khoảng 344 tỷ USD, cho phép Buffett và các cộng sự linh hoạt xuống tiền vào những tài sản đang bị thị trường định giá thấp. Đây có thể là một trong những quyết định đầu tư cuối cùng của Buffett trước khi ông dự kiến nghỉ hưu vào cuối năm 2025, khép lại sự nghiệp hơn nửa thế kỷ gắn liền với triết lý “mua khi máu chảy”.

Việc lựa chọn UnitedHealth trong thời điểm công ty này khủng hoảng cho thấy Buffett vẫn trung thành với chiến lược săn lùng các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc nhưng tạm thời bị thị trường quay lưng. Nếu UnitedHealth vượt qua được các vấn đề pháp lý và ổn định hoạt động, khoản đầu tư này có thể đem lại lợi nhuận lớn trong dài hạn.

Giới đầu tư hiểu rằng khi Buffett xuống tiền, ông đã cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị và tiềm năng phục hồi. Trong một thị trường đầy biến động, quyết định này vừa là thông điệp về niềm tin vào khả năng hồi sinh của UnitedHealth, vừa là minh chứng cho cách tiếp cận kiên định đã làm nên tên tuổi của Warren Buffett.﻿

Theo: CNBC﻿