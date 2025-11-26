Wipro Consumer Care Việt Nam 9 năm liền trong Top Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Wipro Consumer Care Việt Nam trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đồng thời ghi dấu nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm - hạnh phúc, sáng tạo và bền vững.

Con người - trọng tâm của chiến lược phát triển

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Trần Thị Ngọc Báu - Giám đốc Nhân sự Wipro Consumer Care Việt Nam nhấn mạnh: "Với Wipro Consumer Care Việt Nam, con người luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển và quản trị nhân tài. Năm vừa qua, chúng tôi đẩy mạnh các chương trình đào tạo toàn diện, kết hợp đổi mới và ứng dụng công nghệ AI như một công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ. Song song đó, văn hóa gắn kết và sáng tạo được duy trì bền vững, cùng quá trình tái cấu trúc và tối ưu nhân lực đã giúp các phòng ban chủ động hơn, hiệu suất cao hơn và nhân viên gắn bó hơn."

Những nỗ lực này không chỉ giúp Wipro tiếp tục duy trì thứ hạng trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam, mà còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược nhân sự hiện đại - nơi "trải nghiệm nhân viên" (Employee Experience) được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Giải chạy vì cộng đồng - Spirit of Wipro Run 2025

Công nghệ và AI - đòn bẩy tối ưu hiệu suất và phát triển con người

Năm 2025, Wipro Consumer Care Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) như đòn bẩy quan trọng để tối ưu hiệu suất và nâng cao trải nghiệm làm việc. Doanh nghiệp thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số, giúp nhân viên rút ngắn quy trình, giảm tác vụ lặp lại và dành nhiều thời gian hơn cho sáng tạo, kết nối và tạo giá trị.

Hàng loạt chương trình đào tạo AI được triển khai đồng bộ từ cấp quản lý đến các bộ phận chuyên môn, đặc biệt chương trình còn lan tỏa đến hơn 1.000 nhân viên kinh doanh trên toàn quốc. Wipro còn thành lập AI Champion - đội ngũ "đại sứ AI" nội bộ, đóng vai trò lan tỏa kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong toàn tổ chức.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp nhân viên cá nhân hóa lộ trình phát triển, mà còn thể hiện rõ tư duy chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm - giá trị mà Wipro Consumer Care Việt Nam kiên định theo đuổi trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo AI tại Wipro

Ba trụ cột phát triển bền vững của Wipro

Chiến lược phát triển của Wipro Consumer Care Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột: Phát triển con người - Đổi mới sáng tạo - Kinh doanh có trách nhiệm, tạo nền tảng cho hành trình tăng trưởng bền vững gần ba thập kỷ qua.

Phát triển con người luôn là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp đầu tư mạnh vào đào tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo cơ hội thăng tiến và ghi nhận thành tích nhân viên.

Đổi mới sáng tạo được thể hiện qua việc ứng dụng AI trong vận hành và quản trị, giúp đội ngũ làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn.

Kinh doanh có trách nhiệm là cam kết lâu dài của Wipro với cộng đồng và môi trường thông qua các hoạt động hướng đến phát triển bền vững.

"Chúng tôi tin rằng khi nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp mới thật sự bền vững," đại diện công ty phát biểu.

Những giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định tầm nhìn "Con người tạo nên khác biệt" - giá trị cốt lõi giúp Wipro không ngừng vươn lên, bền bỉ trong hành trình phát triển tại Việt Nam.

Về Wipro Consumer Care Việt Nam:

Wipro Consumer Care Việt Nam hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996 và là doanh nghiệp chăm sóc cá nhân và gia đình hàng đầu trên thị trường với các thương hiệu nổi tiếng như Enchanteur, Romano, Maxkleen, Gervenne, Bio-Essence & Carrie Junior và Aiken. Rất nhiều sản phẩm của Wipro Consumer Care Việt Nam đang chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên thị trường nhờ vào đặc tính sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho nhu cầu của người tiêu dùng châu Á.

Xem thêm tại https://wiprocci.com/vietnam/ để cùng tìm hiểu hành trình phát triển đầy cảm hứng của Wipro Consumer Care Việt Nam.