Worldvills Property phân phối Bung Goi Verdura Estate, đón sóng đầu tư Phú Quốc

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác quan trọng, góp phần khẳng định uy tín của Worldvills Property trên hành trình phát triển và phân phối bất động sản cao cấp.

Bung Goi Verdura Estate – điểm sáng mới của Phú Quốc

Tọa lạc tại "trái tim mới" của trục phát triển Ông Lang – Búng Gội – Dương Đông, Bung Goi Verdura Estate sở hữu vị trí chiến lược kết nối liền mạch đến Dương Đông và những bãi biển đẹp nhất đảo ngọc: Ông Lang, Gành Dầu.

Bung Goi Verdura Estate gây ấn tượng với thiết kế hướng đến sự hài hòa với thiên nhiên

Bung Goi Verdura Estate gây sức hút với thị trường khi là dự án tiên phong định hình xu hướng Urban Retreat tại Phú Quốc – mô hình bất động sản nghỉ dưỡng đô thị đang trở thành tất yếu trên thế giới.

Với quy hoạch hiện đại, mật độ xây dựng thấp, không gian phủ xanh rộng lớn cùng thiết kế hướng đến sự hài hòa với thiên nhiên, Bung Goi Verdura Estate mang đến cho cư dân một trải nghiệm sống vừa tinh tế vừa bền vững, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn khi quỹ đất trung tâm Phú Quốc ngày càng khan hiếm.

Trong bối cảnh Phú Quốc đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ và du lịch để hướng đến trở thành đô thị du lịch quốc tế, những dự án sở hữu quỹ đất trung tâm và có pháp lý minh bạch như Bung Goi Verdura Estate được kỳ vọng sẽ đón đầu làn sóng đầu tư mới.

Đặc biệt trước thềm APEC, sóng đầu tư vào Phú Quốc được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng cao. Sự tham gia của Worldvills Property – đơn vị có kinh nghiệm phát triển và phân phối bất động sản lâu năm, trong vai trò phân phối chính thức càng củng cố niềm tin của khách hàng, đặc biệt nhà đầu tư kỳ cựu tại thị trường Phú Quốc.

Được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 6,8 tỷ/căn biệt thự và nhà vườn liền kề, Bung Goi Verdura Estate hiện đang trở thành lựa chọn hiếm hoi có giá cạnh tranh so với mặt bằng khu vực. Đồng thời, chính sách thanh toán chia nhỏ theo tiến độ xây dựng được CĐT Hạ tầng đô thị Corporation áp dụng cũng là "điểm cộng" lớn khi giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Đại diện Worldvills Property chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng Bung Goi Verdura Estate không chỉ mang lại không gian sống chất lượng, mà còn là kênh đầu tư hiệu quả. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển và thúc đẩy kinh doanh nhiều dự án tại Phú Quốc, Worldvills Property cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình, từ khâu lựa chọn sản phẩm đến quá trình khai thác lâu dài".

Worldvills Property – Đơn vị phân phối chính thức Bung Goi Verdura Estate

Việc chủ đầu tư lựa chọn Worldvills Property làm đơn vị phân phối chính thức dự án Bung Goi Verdura Estate không chỉ là quyết định về đối tác bán hàng, mà còn là sự đảm bảo cho khách hàng và nhà đầu tư về tính minh bạch, uy tín.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm phát triển và phân phối bất động sản cao cấp, Worldvills Property ghi dấu ấn và chinh phục niềm tin hàng ngàn khách hàng bằng nhiều dự án lớn, uy tín tại nhiều thị trường từ Phú Quốc, TP.HCM, Nha Trang đến Buôn Ma Thuột.

Đặc biệt, tại Phú Quốc Worldvills Property từng đồng hành phát triển và phân phối cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng, condotel và căn hộ cao cấp, am hiểu nhu cầu đa dạng từ khách hàng mua để ở đến nhà đầu tư. Với tiêu chí lựa chọn sản phẩm kỹ lưỡng, từ năng lực chủ đầu tư, uy tín, tiềm lực tài chính, tiềm năng phát triển sản phẩm, pháp lý đến cả tính độc đáo trong thiết kế giúp Worldvills Property nhận được sự tin chọn của hàng ngàn khách hàng và nhà đầu tư thị trường Phú Quốc.

Quay trở lại Phú Quốc sau vài năm phát triển thị trường TPHCM, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… Worldvills Property kỳ vọng Bung Goi Verdura Estate sẽ là sản phẩm chủ lực để doanh nghiệp thu hút khách hàng Phú Quốc đã đồng hành và tin chọn Worldvills Property quay trở lại.

Bung Goi Verdura Estate sẽ là sản phẩm chủ lực của Worldvills Property tại Phú Quốc thời gian tới

Theo đại diện Worldvills Property, dự án Bung Goi Verdura Estate sẽ được triển khai phân phối theo lộ trình minh bạch, hướng đến việc "đưa sản phẩm chất lượng đến đúng khách hàng có nhu cầu thực, đồng thời gia tăng lợi ích bền vững cho nhà đầu tư".

Sự hợp tác giữa dự án Bung Goi Verdura Estate và Worldvills Property tạo ra sự cộng hưởng quan trọng: dự án sở hữu vị trí tiềm năng, trong khi đơn vị phân phối có năng lực kết nối thị trường. Đây được coi là yếu tố then chốt để gia tăng độ tin cậy, tính thanh khoản cũng như sức hấp dẫn của sản phẩm.

Với vị trí chiến lược, quy hoạch hiện đại và sự đồng hành của Worldvills Property - đơn vị phát triển và phân phối uy tín, Bung Goi Verdura Estate được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư tại Phú Quốc.

