Xanh navy đang “soán ngôi” màu đen, giúp bộ nào bộ nấy trông “đắt tiền” hơn hẳn

Theo Như Quỳnh | 28-04-2026 - 07:10 AM | Lifestyle

Không còn là gam màu “an toàn” đứng sau màu đen, xanh navy đang dần chiếm spotlight nhờ khả năng nâng tầm outfit một cách tinh tế. Vừa đủ trầm để giữ vẻ thanh lịch, lại vừa mềm mại hơn đen, sắc xanh này giúp tổng thể trở nên “đắt tiền” mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Chỉ cần chọn đúng phom dáng và tiết chế phụ kiện, bạn đã có ngay một diện mạo sang – xịn – mịn đúng nghĩa cho mùa hè.

Giữa vô vàn gam màu rực rỡ của mùa hè, xanh navy (xanh lam đậm) lại âm thầm trở thành lựa chọn của những cô gái theo đuổi phong cách tinh giản nhưng vẫn muốn giữ được vẻ sang trọng. Không quá nghiêm như màu đen, cũng không quá nổi bật như các tông sáng, xanh navy mang đến cảm giác dịu mắt, mát mẻ và đặc biệt là cực kỳ tôn da.

Nhìn vào loạt outfit trong hình, có thể thấy điểm chung nằm ở cách khai thác tối đa tinh thần "less is more". Từ set blazer kết hợp quần ống rộng cho đến những chiếc váy dài dáng suông, tất cả đều không cầu kỳ chi tiết nhưng vẫn toát lên khí chất rất riêng. Chính sắc xanh trầm này đã giúp tổng thể trở nên sâu hơn, gọn gàng hơn và dễ tạo cảm giác "có gu" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều thú vị là xanh navy không hề kén dáng người hay hoàn cảnh. Một bộ suit dáng rộng mang lại vẻ ngoài quyền lực, phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu. Trong khi đó, váy maxi xanh đậm lại mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính, rất hợp cho những buổi dạo phố hay kỳ nghỉ nhẹ nhàng. Ngay cả những set đồ mang hơi hướng linen hay layering cũng trở nên "đắt giá" hơn khi được phủ lên sắc xanh này.

Bí quyết để mặc đẹp với xanh navy nằm ở việc tiết chế phụ kiện. Những chi tiết như kính đen, túi cói, sandal đơn giản hay một chiếc vòng vàng mảnh là đủ để hoàn thiện tổng thể. Không cần quá nhiều điểm nhấn, bởi chính màu sắc đã là "nhân vật chính" giúp outfit nổi bật theo cách rất tinh tế.

Nếu bạn đang tìm một gam màu vừa an toàn, vừa nâng tầm phong cách trong mùa hè, xanh navy chính là câu trả lời. Không ồn ào nhưng luôn cuốn hút, không phô trương nhưng vẫn đủ khiến người khác phải ngoái nhìn – đó chính là sức hấp dẫn rất riêng của gam màu này.

‘Cú bắt tay’ giữa thương hiệu bán lẻ toàn cầu của Nhật Bản và NTK người Đan Mạch đang khiến giới thời trang chú ý

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những điểm xem pháo hoa độc đáo du khách cần biết khi đến TP.HCM chơi lễ 30/4

Những điểm xem pháo hoa độc đáo du khách cần biết khi đến TP.HCM chơi lễ 30/4 Nổi bật

Đến Huế 30/4 năm nay đừng chỉ ăn bún bò, list món "ruột" này của dân bản địa mới là lý do khiến người ta đi Huế nhiều lần nữa

Đến Huế 30/4 năm nay đừng chỉ ăn bún bò, list món "ruột" này của dân bản địa mới là lý do khiến người ta đi Huế nhiều lần nữa Nổi bật

Hot trên Xiaohongshu: Kỳ nghỉ của người đang trả góp mua 2 căn chung cư

Hot trên Xiaohongshu: Kỳ nghỉ của người đang trả góp mua 2 căn chung cư

06:50 , 28/04/2026
Em trai chú rể Campuchia lên tiếng nhưng sau đó vội vàng đính chính: Chuyện gì xảy ra với cô dâu Tây Ninh vậy?

Em trai chú rể Campuchia lên tiếng nhưng sau đó vội vàng đính chính: Chuyện gì xảy ra với cô dâu Tây Ninh vậy?

06:25 , 28/04/2026
Khánh Vy xác định sẽ đi theo con đường MC đến khi nào?

Khánh Vy xác định sẽ đi theo con đường MC đến khi nào?

06:11 , 28/04/2026
Cặp anh em hiếm có: Người là đạo diễn trăm tỷ, người tham gia nhiều bom tấn Hollywood

Cặp anh em hiếm có: Người là đạo diễn trăm tỷ, người tham gia nhiều bom tấn Hollywood

01:17 , 28/04/2026

