Theo đó, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và triển khai các chương trình đồng thương hiệu và ưu đãi dành riêng cho hành khách, hướng tới việc mang lại những hành trình di chuyển liền mạch hơn, thuận tiện hơn từ mặt đất đến bầu trời.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết: “Việc hợp tác với Xanh SM nằm trong định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ của Bamboo Airways, nhằm mở rộng quyền lợi và giá trị gia tăng cho khách hàng. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực tăng cường các giải pháp thân thiện với môi trường trong chuỗi vận hành của Bamboo Airways trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững đang ngày càng được chú trọng trong lĩnh vực giao thông - du lịch”.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực trao đổi để sớm triển khai các sản phẩm đồng thương hiệu, gói combo ưu đãi, cũng như các chính sách ưu đãi chéo cho khách hàng và cán bộ nhân viên nội bộ. Năm 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn Bamboo Airways tiếp tục mở rộng kết nối với các đối tác đa ngành, nâng cao chuỗi trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Xanh SM là công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Công ty này vừa tăng vốn điều lệ lên 35.500 tỷ đồng, đồng thời giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 55 còn 36. Một số ngành nghề cốt lõi vẫn tiếp tục là vận tải và thuê xe, giáo dục và đào tạo (dạy lái xe, dạy tự vệ...), dịch vụ hỗ trợ. Một số ngành nghề bị loại bỏ là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động cơ, bán buôn-bán lẻ ô tô và xe động cơ...

Về phía Bamboo Airways, tháng 9/2025, tại ĐHĐCĐ bất thường của Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm, cựu Chủ tịch Bamboo Airways thẳng thắn thừa nhận quá trình tái cấu trúc "không đạt kỳ vọng" và đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành.

Ngay sau khi nhận chuyển giao, FLC tuyên bố sẽ xây dựng chiến lược phát triển mới giai đoạn 2026–2030, tập trung vào củng cố năng lực tài chính, cơ cấu lại các khoản đầu tư, đồng thời hoạch định lại mạng bay và danh mục sản phẩm dịch vụ.

Sau khi tiếp quản, FLC đã bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện Bamboo Airways đang lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 1.000 tiếp viên hàng không, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng đội bay thêm 8-10 tàu mỗi năm từ nay đến năm 2030.