Xây dựng Hòa Bình chậm thanh toán một phần gốc trái phiếu

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 31/10/2025, Xây dựng Hòa Bình phải thực hiện thanh toán 12,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã HBCH2225002.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán số tiền nêu trên. Đồng thời, đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của trái phiếu.

Ảnh minh họa

Được biết, lô trái phiếu mã HBCH2225002 có tổng giá trị phát hành 94,6 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/10/2022, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 31/10/2025.

Trước đó, kể từ tháng 4/2023 đến ngày tháng 6/2025, Xây dựng Hòa Bình đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên. Gần đây nhất, ngày 30/6/2025, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 11,7 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 12,4 tỷ đồng như hiện tại.

Trong một diễn biến khác, mới đây Xây dựng Hòa Bình đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Nam kể từ ngày 31/10/2025.

Trước đó, ông Nam đã có đơn xin từ nhiệm đồng thời vị trí Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc vì lý do cá nhân.

Sau khi miễn nhiệm ông Lê Văn Nam, HĐQT HBC giao ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách điều hành hoạt động của công ty cho đến khi có quyết định chính thức về nhân sự cho vị trí này.

Ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP HCM. Giai đoạn 2001 - 2010, ông Nam là kỹ sư giám sát, chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án của HBC.

Giai đoạn 2014 - 2019, ông Nam đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ông được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc từ 1/6/2023.

Đáng chú ý, hồi tháng 6/2025, ông Lê Văn Nam đã thoái sạch vốn tại HBC. Cụ thể, ông Nam đã bán ra toàn bộ 123.700 cổ phiếu HBC trong ngày 5/6/2025, qua đó không còn sở hữu cổ phần nào tại Xây dựng Hòa Bình.

Cách đây không lâu, Xây dựng Hoà Bình bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Văn Trà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2025. Trước đó, ngày 11/9/2025, HĐQT HBC đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng gám đốc đối với ông Đinh Văn Thanh theo nguyện vọng.