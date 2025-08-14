Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm hơn 60 tỷ đồng, thoát lỗ bán niên nhờ bán tài sản

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công bố danh sách 18.744 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH từ 3 tháng (tính đến hết 31/7/2025).



Trong số các doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất có CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC, sàn UPCoM) với 22 tháng chậm đóng bảo hiểm của 938 lao động tổng số tiền 60,3 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm với số tiền lớn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kém khả quan.

Trong quý II/2025, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 935 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 40% so với cùng kỳ về 60 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 34% lên 62 tỷ đồng; chi phí bán hàng đi ngang; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 94 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 220 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trang trải các loại chi phí khiến HBC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định mà Xây dựng Hòa Bình thu về gần 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 94% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.627 tỷ đồng, giảm 57% và lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 360 tỷ đồng. Với kết quả trên HBC đã hoàn thành 13,2% so với kế hoạch năm 2025.

Dù có lãi trong nửa đầu năm nhưng tại thời điểm 30/6/2025, Xây dựng Hoà Bình vẫn lỗ luỹ kế 2.253,7 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình giảm 28 tỷ đồng so với đầu năm, về 15.384 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 10.110 tỷ đồng, giảm 8,2% so với đầu năm. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 63% còn 105 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm ghi nhận 2.850 tỷ đồng. Trong đó, hàng hoá bất động sản tăng từ 300 tỷ đồng, lên 478 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của HBC

Đáng lưu ý, HBC vẫn còn 1.823 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 74 tỷ đồng so với hồi đầu kỳ.

Về phần nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn là 3.611,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 534,5 tỷ đồng.



