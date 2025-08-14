Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm hơn 60 tỷ đồng, thoát lỗ bán niên nhờ bán tài sản

14-08-2025 - 21:58 PM | Bất động sản

Tính đến 31/7/2025, Xây dựng Hòa Bình chậm đóng bảo hiểm 22 tháng với số tiền 60,3 tỷ đồng. Đáng nói, công ty vẫn kinh doanh ảm đạm khi thoát lỗ từ thanh lý tài sản.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công bố danh sách 18.744 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH từ 3 tháng (tính đến hết 31/7/2025).

Trong số các doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất có CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC, sàn UPCoM) với 22 tháng chậm đóng bảo hiểm của 938 lao động tổng số tiền 60,3 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm với số tiền lớn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kém khả quan.

Trong quý II/2025, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 935 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 40% so với cùng kỳ về 60 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 34% lên 62 tỷ đồng; chi phí bán hàng đi ngang; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 94 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 220 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trang trải các loại chi phí khiến HBC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định mà Xây dựng Hòa Bình thu về gần 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 94% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.627 tỷ đồng, giảm 57% và lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 360 tỷ đồng. Với kết quả trên HBC đã hoàn thành 13,2% so với kế hoạch năm 2025.

Dù có lãi trong nửa đầu năm nhưng tại thời điểm 30/6/2025, Xây dựng Hoà Bình vẫn lỗ luỹ kế 2.253,7 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình giảm 28 tỷ đồng so với đầu năm, về 15.384 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 10.110 tỷ đồng, giảm 8,2% so với đầu năm. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 63% còn 105 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm ghi nhận 2.850 tỷ đồng. Trong đó, hàng hoá bất động sản tăng từ 300 tỷ đồng, lên 478 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm hơn 60 tỷ đồng, thoát lỗ bán niên nhờ bán tài sản- Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của HBC

Đáng lưu ý, HBC vẫn còn 1.823 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 74 tỷ đồng so với hồi đầu kỳ.

Về phần nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn là 3.611,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 534,5 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này Nổi bật

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào?

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào? Nổi bật

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

21:57 , 14/08/2025
Sun Centro Town – Trái tim đô thị, điểm tụ trải nghiệm tại Sun Group Bãi Cháy

Sun Centro Town – Trái tim đô thị, điểm tụ trải nghiệm tại Sun Group Bãi Cháy

19:30 , 14/08/2025
The Legend Danang: Biểu tượng vượt thời gian tôn vinh dấu ấn chủ nhân

The Legend Danang: Biểu tượng vượt thời gian tôn vinh dấu ấn chủ nhân

19:30 , 14/08/2025
Bất động sản hàng hiệu là gì mà được giới thượng lưu toàn cầu săn đón?

Bất động sản hàng hiệu là gì mà được giới thượng lưu toàn cầu săn đón?

19:30 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên