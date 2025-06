Xe điện giúp Việt Nam giảm 6,4 tỷ USD thiệt hại do ô nhiễm không khí

Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới ( WB ) và cơ quan Năng lượng quốc tế ( IEA) , việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhập khẩu dầu mỏ, nâng cao an ninh năng lượng đất nước.

Một trong những tác động trực tiếp của việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện là giảm tiêu thụ xăng và dầu diesel, của các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Nếu việc sử dụng xe điện tại Việt Nam đi theo lộ trình kịch bản tăng tốc giảm phát thải carbon, thì tổng lượng xăng và dầu diesel tiết kiệm được đến năm 2050 tổng cộng là gần 900 triệu lít.

Nếu chuyển đổi sang xe điện, tổng lượng xăng và dầu diesel tiết kiệm được đến năm 2050 của Việt Nam tổng cộng gần 900 triệu lít. Ảnh: Nitednissanreno.

Nếu chuyển đổi lượng xăng và dầu diesel tiết kiệm được thành thùng dầu thì tổng lượng dầu tiết kiệm được cho Việt Nam đến năm 2050 nhờ việc chuyển đổi sang xe điện là khoảng 6.224 triệu thùng.

Với giá dầu quốc tế hiện tại, tổng chi phí nhập khẩu dầu tiết kiệm được cho Việt Nam đến năm 2050 là khoảng 498 tỷ USD. Việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện có thể giúp Việt Nam giảm chi phí thiệt hại về môi trường do ô nhiễm không khí cục bộ với mức giảm là 30 triệu USD năm 2030, 6,4 tỷ USD vào năm 2050.

WB nhận định, tác động giảm phát thải từ việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện đến năm 2030 của Việt Nam còn khiêm tốn, chủ yếu là do giai đoạn này phần lớn các phương tiện chạy điện sẽ là xe máy.

Đến năm 2030, phương tiện chạy điện tại Việt Nam chủ yếu vẫn là xe máy. Ảnh: Lộc Liên.

Sau năm 2030, đặc biệt là từ năm 2035, khi quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện tại Việt Nam chuyển dịch từ xe máy sang ô tô, xe tải và xe buýt liên tỉnh, tác động giảm phát thải sẽ nhanh chóng tăng lên.

Nếu tất cả các mục tiêu về sử dụng xe điện theo Quyết định 876 năm 2022 của Thủ tướng đều đạt được, thì tổng mức phát thải khí nhà kính nhờ chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện sẽ giảm 60% so với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 - Net Zero - năm 2050. Nghĩa là còn cách mục tiêu Net Zero năm 2050 khoảng 40%.

Nguyên nhân là do việc chuyển đổi phương tiện điện trong các phân khúc xe hạng nặng đường dài như xe khách liên tỉnh và xe tải chỉ được giới hạn ở khoảng 25 - 40%.