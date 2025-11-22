Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe khách đi lùi lên dốc Thẩm Mã, dân mạng trầm trồ tài nghệ của lái xe: Nhưng vì sao không đi tiến?

22-11-2025 - 14:47 PM | Sống

Vì sao chiếc xe khách này lại lùi lên dốc?

Mới đây, nhiều kênh mạng xã hội đã chia sẻ một video ghi lại cảnh một chiếc xe khách đi lùi lên dốc. 

Theo tìm hiểu, đây là một chiếc xe khách loại 35 chỗ, được cho là chuyên chạy tuyến Hà Nội - Đồng Văn; video được ghi lại tại dốc Thẩm Mã, nằm trên đường từ thành phố Hà Giang (tên gọi cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) đến thị trấn Đồng Văn (nay là xã Đồng Văn, thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Vì sao chiếc xe khách lại đi lùi lên dốc?

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra thích thú và ấn tượng khi người lái xe khách có thể lùi gọn gàng dù đang lên dốc.

Được biết, toàn bộ dốc Thẩm Mã dài khoảng 5 kilomet, trong đó có 5 khúc cua tay áo liên tiếp. Không chỉ có cảnh quan ấn tượng, những khúc cua này là một điểm nhấn thú vị mà những người mê lái xe muốn trải nghiệm. 

Xe khách đi lùi lên dốc Thẩm Mã, dân mạng trầm trồ tài nghệ của lái xe: Nhưng vì sao không đi tiến?- Ảnh 1.

Dốc Thẩm Mã với nhiều khúc cua tay áo liên tiếp là một trong những điểm dừng nổi bật ở Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, tại phần bình luận của các video, nhiều người dùng cũng thắc mắc vì sao người lái chiếc xe khách lại cho xe đi lùi chứ không đi tiến.

Nếu quan sát điều kiện đường và yếu tố kỹ thuật của xe, có thể đoán được phần nào quyết định của người lái.

Yếu tố chính: Độ bám đường

Có thể quan sát thấy rằng mặt đường dốc Thẩm Mã trong video đang ướt, khiến xe dễ trơn trượt, nhất là với những xe không phân bổ trọng lượng đồng đều giữa bánh trước và bánh sau. 

Đa phần xe khách cỡ lớn ở Việt Nam dẫn động cầu sau (RWD) - nghĩa là hai bánh sau đảm nhiệm vai trò đẩy cả chiếc xe đi. Trong tình huống mặt đường trơn trượt, xe dẫn động cầu sau có thể xảy ra tình trạng văng đuôi khi bánh sau quay quá nhanh và mất bám với mặt đường. 

Song, với xe dẫn động cầu trước, bánh trước quay và kéo xe đi sẽ ổn định và hiệu quả hơn.

So sánh 3 hệ dẫn động khi đi trên đường trơn: Dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD), Dẫn động cầu sau (RWD), và dẫn động cầu trước (FWD)

Cách lý giải này tương tự với việc vì sao nhiều mẫu xe dẫn động cầu trước được ưa chuộng ở những quốc gia, khu vực thường xuyên có băng tuyết phủ. 

Theo Đinh Quang Hiếu

Phụ nữ số

