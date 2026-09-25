Xe máy điện Dat Bike thuyết phục cả những chủ xe xăng khó tính nhất bằng khả năng vận hành vượt trội

Phần lớn xe máy điện trên thị trường hiện nay được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị, khi quãng đường mỗi ngày tương đối ngắn và người dùng có thể chủ động sạc xe tại nhà hay đổi pin tại trạm. Nhưng khi nhu cầu đi xa hơn, bài toán không chỉ dừng ở phạm vi di chuyển hay thời gian sạc, mà còn là sức mạnh vận hành và độ an toàn trên nhiều cung đường - những yếu tố khiến không ít mẫu xe điện vẫn khó lòng thay thế hoàn toàn xe xăng trong mắt người dùng vốn kỹ tính.

Đó cũng là bài toán mà Dat Bike lựa chọn giải quyết khi phát triển các dòng xe của mình, đặc biệt là Quantum S: không dừng lại ở việc thay thế xe xăng trong phạm vi nội thành, mà còn hướng tới những hành trình xa và nhu cầu sử dụng cường độ cao. Chính điều này đã thuyết phục được một nhóm người dùng khó tính hơn - những người từng gắn bó lâu năm với xe xăng và luôn đặt nặng trải nghiệm cầm lái.

Chủ xe xăng “gật đầu” ngay khi trải nghiệm xe máy điện Dat Bike

Trước đây, anh Phạm Ngọc Sơn, một nhiếp ảnh gia tại Hà Nội, sử dụng một mẫu xe tay ga Ý mạnh mẽ, nhưng sau vài năm, xe dần bộc lộ bất tiện: tiếng ồn động cơ lớn, tiêu hao nhiên liệu cao, chi phí bảo dưỡng định kỳ không nhỏ. Chuyển sang Quantum S, anh nhận thấy khả năng vận hành không hề thua kém, thậm chí mạnh mẽ hơn, trong khi trải nghiệm lái lại êm ái và tiết kiệm hơn hẳn.

“Tính chất công việc đòi hỏi mình phải cầm lái quanh nội - ngoại thành Hà Nội hàng ngày, quãng đường lên tới hàng chục km. Với mình, yếu tố mạnh mẽ và an toàn được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do mình đổi sang Quantum S”, anh Sơn chia sẻ.

Chiếc Dat Bike Quantum S là bạn đồng hành tin cậy của anh Sơn hàng ngày. Ảnh: NVCC

Nếu với anh Sơn, Quantum S chứng minh giá trị qua những cung đường quen thuộc mỗi ngày, thì với anh Nguyễn Hải Nam, người đam mê du lịch, phép thử thực sự đến từ một chuyến đi xa. Anh đã chạy chiếc Quantum S từ Hà Nội lên Tà Xùa (Sơn La) để tự mình kiểm chứng giới hạn vận hành của xe. Khả năng leo đèo khiến anh khá bất ngờ khi xe vẫn giữ được lực kéo ổn định trên những đoạn dốc dài, còn khi đổ đèo, phanh tái sinh mang lại cảm giác chủ động và an toàn.

Ở những đoạn đường trường, quãng đường di chuyển được của xe cho anh đủ tự tin để không phải lo hết điện giữa đường, trong khi đoạn qua phố lại êm ái và tiết kiệm. Với một người từng gắn bó nhiều năm với xe côn tay, đây là trải nghiệm khiến anh cảm thấy quyết định chuyển sang xe điện của mình là đúng đắn.

Thiết kế vừa phong cách, vừa thực dụng

Bên cạnh khả năng vận hành, Quantum S còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày. Đặc thù công việc khiến anh Sơn thường xuyên mang theo nhiều thiết bị máy ảnh, ống kính khi di chuyển. Với Quantum S, anh có thể để balo máy ảnh cỡ lớn gọn gàng dưới sàn để chân, trong khi cốp xe vẫn đủ chỗ chứa thêm đồ dùng cá nhân.

Với anh Nam, không gian cốp rộng rãi cũng là điểm cộng cho những chuyến phượt một mình, khi hành lý cho hành trình dài ngày như cung đường Hà Nội - Tà Xùa cần được sắp xếp gọn mà vẫn đủ đồ dùng cần thiết. Một chi tiết khác để lại ấn tượng với anh là việc sạc pin không nhất thiết phải phụ thuộc vào trạm sạc hay đổi pin chuyên dụng. Xe có thể sạc ngay tại homestay nơi anh nghỉ lại qua đêm, hoặc tranh thủ sạc nhờ tại quán nước ven đường lúc dừng chân, phù hợp với thói quen di chuyển tự do của dân mê xê dịch.

Xe máy điện Dat Bike luôn mang tới sự an toàn khi cầm lái đường dài. Ảnh: NVCC

Hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao có độ phủ rộng khắp

Bên cạnh chất lượng xe, yếu tố hậu mãi cũng đóng vai trò không nhỏ trong quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện của nhiều người dùng. Dat Bike hiện phát triển hệ thống cửa hàng, dịch vụ theo mô hình 3S cùng các Mega Service Center quy mô lớn, là điểm tựa dịch vụ cho những người dùng thường xuyên di chuyển xa hoặc sử dụng xe với cường độ cao.

Đứng sau hệ thống dịch vụ đó là năng lực tự chủ công nghệ mà Dat Bike xây dựng trong nhiều năm: tỷ lệ nội địa hóa khoảng 90% linh kiện, cùng khả năng tự chủ phát triển các công nghệ cốt lõi như động cơ, pin và hệ thống quản lý pin (BMS). Đây là thương hiệu xe máy điện nội địa mang dấu ấn “made in Vietnam”, đồng thời là cơ sở giúp đảm bảo độ bền, khả năng vận hành ổn định lâu dài.

Những nỗ lực này cũng được ghi nhận ở quy mô rộng hơn. Trong khuôn khổ Innovative Choice Awards thuộc Better Choice Awards 2026, Dat Bike đang dẫn đầu đề cử ở hạng mục Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, nhận hơn 48.000 lượt bình chọn từ người dùng. Sau gần 7 năm phát triển, Dat Bike được đánh giá là đã và đang góp phần đưa xe máy điện từ một lựa chọn còn mới mẻ trở thành phương tiện đồng hành quen thuộc.