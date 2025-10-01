Xe máy điện giá chỉ 16,5 triệu, có smartkey chống trộm, pin chạy 80 km

Trong bối cảnh xe điện ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên, Yadea Odora S đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá trong phân khúc tầm trung. Mẫu xe này gây chú ý khi cân bằng hoàn hảo giữa mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hợp thị hiếu và những công nghệ an toàn vốn chỉ có trên các dòng xe tay ga cao cấp.

Yadea Odora S mang phong cách của một chiếc xe tay ga đô thị điển hình với các đường nét bo tròn mềm mại và chi tiết tối giản. Xe có vóc dáng gọn gàng (kích thước 1.790 × 660 × 1.120 mm) và trọng lượng chỉ 99 kg, giúp người lái dễ dàng xoay xở trong phố đông nhưng vẫn đảm bảo sự vững chãi khi chở hai người (tải trọng tối đa 130 kg).

Những tiện ích thiết thực cũng được Yadea chăm chút:

Hệ thống đèn full LED: Không chỉ tăng tính thẩm mỹ, đèn LED còn tiết kiệm điện năng và cải thiện đáng kể khả năng nhận diện khi di chuyển vào ban đêm.

Cốp xe 15 lít: Một điểm cộng lớn, đặc biệt với học sinh, sinh viên. Không gian này đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng áo mưa và các vật dụng cá nhân khác.

Công nghệ "vượt tầm giá" chính là điểm giúp Odora S khác biệt so với các đối thủ. Với mức giá chỉ 16,5 triệu đồng, xe gây bất ngờ khi được trang bị smartkey đa năng với 6 chức năng, bao gồm chống trộm, khóa bánh an toàn, tìm xe trong bãi, và báo còi khẩn cấp. Đây là một tính năng đắt giá, thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ga chạy xăng cao cấp.

Bên cạnh đó, xe còn cung cấp hai chế độ lái linh hoạt:

Eco: Tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa quãng đường di chuyển.

Sport: Cho khả năng tăng tốc nhanh và mạnh mẽ hơn khi cần.

Hệ thống phanh đĩa trước, tang trống sau và chân chống giữa trợ lực cũng là những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế, giúp người dùng, đặc biệt là phái nữ, sử dụng xe một cách dễ dàng và an toàn mỗi ngày.

Yadea Odora S được trang bị động cơ điện không chổi than có công suất danh định 600W và có thể đạt cực đại 1.500W, cho tốc độ tối đa 46 km/h – một con số lý tưởng và an toàn cho việc di chuyển trong đô thị.

Tuy nhiên, điểm sáng công nghệ lớn nhất nằm ở ắc quy Graphene TTFAR 60V – 22Ah, công nghệ độc quyền của Yadea. So với ắc quy chì-axit truyền thống, ắc quy Graphene có tuổi thọ cao hơn, bền bỉ hơn, ít bị chai và chịu nhiệt tốt hơn.

Nhờ đó, mỗi lần sạc đầy (khoảng 7–8 giờ), Odora S có thể di chuyển quãng đường lên tới 80 km, đáp ứng thoải mái nhu cầu đi lại trong nhiều ngày. Xe cũng tích hợp tính năng tự ngắt khi đầy để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Với mức giá niêm yết chỉ 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S đang là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất cho học sinh, sinh viên và người đi làm cần một phương tiện di chuyển xanh, tiết kiệm và tiện lợi. Sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, công nghệ an toàn thông minh và quãng đường di chuyển ấn tượng đã giúp Odora S trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc.