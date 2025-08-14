Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi

Luôn là một trong những mẫu xe số được ưa chuộng nhất, Wave RSX FI tiếp tục khẳng định vị thế qua thiết kế thể thao, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Lần ra mắt này tập trung vào việc làm mới diện mạo, giúp người lái tự tin thể hiện phong cách và bản sắc riêng trên mọi nẻo đường.

Phiên bản Wave RSX FI 2026 giữ vững tinh thần thể thao với những đường nét góc cạnh, khỏe khoắn. Điểm nhấn của Wave RSX trong lần ra mắt này là logo 3D “RSX” dành riêng cho phiên bản thể thao, mang lại hiệu ứng bắt mắt, kết hợp với các đường nét khỏe khoắn sắc xảo chạy dọc thân xe giúp người dùng thể hiện những nét cá tính riêng và phong cách khác biệt.

Đặc biệt ở phiên bản thể thao Đỏ Đen, tem xe được thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua chuyên nghiệp. Ba màu Đỏ – Xanh – Trắng phối hợp tinh tế trên mặt nạ và thân xe, tạo nên diện mạo mạnh mẽ, đậm chất tốc độ và cá tính.

Trái tim của Wave RSX FI 2026 là khối động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI danh tiếng của Honda. Sự kết hợp này không chỉ mang lại khả năng vận hành bền bỉ, ổn định mà còn tối ưu hóa khả năng tăng tốc.

Nhờ hệ thống PGM-FI, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ trung bình chỉ 1,56 lít/100km, một con số lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày.

Honda Wave RSX FI 2026 có những trang bị tiện lợi và an toàn:

- Ổ khóa đa năng 4 trong 1: Tích hợp khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, giúp thao tác tiện lợi và tăng cường khả năng chống trộm.

- Hộc đựng đồ: Không gian dưới yên xe đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân cần thiết khác.

Theo công bố từ Honda Việt Nam, Wave RSX FI phiên bản 2026 sẽ chính thức có mặt tại các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 8 năm 2025, đi kèm mức giá bán lẻ đề xuất từ 22,44 triệu đồng.

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm thuế GTGT 8%) Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm thuế GTGT 10%) Tiêu chuẩn Đỏ đen 22.032.000 VND 22.440.000 VND Đen 22.032.000 VND 22.440.000 VND Đặc biệt Đen 23.602.909 VND 24.040.000 VND Thể thao Xanh đen 25.566.545 VND 26.040.000 VND Đỏ đen 25.566.545 VND 26.040.000 VND Xám đen 25.566.545 VND 26.040.000 VND



