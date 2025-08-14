Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi

14-08-2025 - 13:38 PM | Thị trường

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe số thể thao Wave RSX FI 2026.

Luôn là một trong những mẫu xe số được ưa chuộng nhất, Wave RSX FI tiếp tục khẳng định vị thế qua thiết kế thể thao, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Lần ra mắt này tập trung vào việc làm mới diện mạo, giúp người lái tự tin thể hiện phong cách và bản sắc riêng trên mọi nẻo đường.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 1.

Phiên bản Wave RSX FI 2026 giữ vững tinh thần thể thao với những đường nét góc cạnh, khỏe khoắn. Điểm nhấn của Wave RSX trong lần ra mắt này là logo 3D “RSX” dành riêng cho phiên bản thể thao, mang lại hiệu ứng bắt mắt, kết hợp với các đường nét khỏe khoắn sắc xảo chạy dọc thân xe giúp người dùng thể hiện những nét cá tính riêng và phong cách khác biệt. 

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 2.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 3.

Đặc biệt ở phiên bản thể thao Đỏ Đen, tem xe được thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua chuyên nghiệp. Ba màu Đỏ – Xanh – Trắng phối hợp tinh tế trên mặt nạ và thân xe, tạo nên diện mạo mạnh mẽ, đậm chất tốc độ và cá tính.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 4.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 5.

Trái tim của Wave RSX FI 2026 là khối động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI danh tiếng của Honda. Sự kết hợp này không chỉ mang lại khả năng vận hành bền bỉ, ổn định mà còn tối ưu hóa khả năng tăng tốc.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 6.

Nhờ hệ thống PGM-FI, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ trung bình chỉ 1,56 lít/100km, một con số lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 7.

Honda Wave RSX FI 2026 có những trang bị tiện lợi và an toàn:

- Ổ khóa đa năng 4 trong 1: Tích hợp khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, giúp thao tác tiện lợi và tăng cường khả năng chống trộm. 

- Hộc đựng đồ: Không gian dưới yên xe đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân cần thiết khác.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 8.

Xe máy Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt: Thêm màu mới, giá không đổi- Ảnh 9.

Theo công bố từ Honda Việt Nam, Wave RSX FI phiên bản 2026 sẽ chính thức có mặt tại các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 8 năm 2025, đi kèm mức giá bán lẻ đề xuất từ 22,44 triệu đồng.

Phiên bản

 

 

 

Màu sắc

 

 

 

Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 8%)

Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Tiêu chuẩn

Đỏ đen

22.032.000 VND

22.440.000 VND

Đen

22.032.000 VND

22.440.000 VND

Đặc biệt

Đen

23.602.909 VND

24.040.000 VND

Thể thao

Xanh đen

25.566.545 VND

26.040.000 VND

Đỏ đen

25.566.545 VND

26.040.000 VND

Xám đen

25.566.545 VND

26.040.000 VND


Theo KV

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới

Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới Nổi bật

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135%

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135% Nổi bật

Volkswagen Việt Nam khai trương đồng loạt 5 đại lý

Volkswagen Việt Nam khai trương đồng loạt 5 đại lý

13:30 , 14/08/2025
Đối thủ của Việt Nam, Thái Lan liên tục ra mắt giống sầu riêng mới: Đã có hơn 200 giống được đăng ký, hướng đến xuất khẩu sang Ấn Độ, Úc, châu Âu

Đối thủ của Việt Nam, Thái Lan liên tục ra mắt giống sầu riêng mới: Đã có hơn 200 giống được đăng ký, hướng đến xuất khẩu sang Ấn Độ, Úc, châu Âu

13:00 , 14/08/2025
Triệt phá đường dây bán rượu giả độc hại, thu giữ 55 tấn bao bì, nhãn mác nhái: Quy mô hơn 549 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán rượu giả độc hại, thu giữ 55 tấn bao bì, nhãn mác nhái: Quy mô hơn 549 tỷ đồng

11:52 , 14/08/2025
Giá bạc bật tăng mạnh, mức tăng vượt xa giá vàng

Giá bạc bật tăng mạnh, mức tăng vượt xa giá vàng

09:27 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên