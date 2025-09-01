Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe tải và xe khách tông nhau trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến 13 người nhập viện

01-09-2025 - 22:35 PM | Xã hội

Xe tải tông vào đuôi xe khách tại khu vực trạm thu phí cao tốc Vân Phong - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến 13 người bị thương, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Tối 1/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số 13 người bị tai nạn được đưa vào bệnh viện đã có 5 người được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Qua kiểm tra cho thấy không có người nào bị thương nặng, hầu hết những người được đưa vào đây đều chỉ bị xây xát ngoài da, một số người bị chấn thương đầu nhẹ. Hiện còn 8 người đang nằm lại ở bệnh viện chờ kết quả chụp chiếu", vị lãnh đạo này nói.

Xe tải và xe khách tông nhau trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến 13 người nhập viện- Ảnh 1.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 14h35 cùng ngày, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân yêu cầu cấp cứu. Theo đó, ở vị trí trạm thu phí tại km368+300, thuộc tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thôn Đồng Mía, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe khách. Cú tông mạnh khiến nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn và 13 người bị thương.

Ngay lập tức, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã huy động 2 kíp cấp cứu cùng sự hỗ trợ từ các trung tâm y tế lân cận. Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện sơ cứu ban đầu, phân loại và ổn định tình trạng các nạn nhân. Sau đó, 13 nạn nhân đã được đưa về khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Thanh Thanh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay

Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay Nổi bật

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền Nổi bật

Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành

Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành

20:56 , 01/09/2025
Cách xem trực tiếp chính thức Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Cách xem trực tiếp chính thức Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9

20:13 , 01/09/2025
Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy 500 chiếc xe máy làm lộ cốt thép

Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy 500 chiếc xe máy làm lộ cốt thép

19:29 , 01/09/2025
Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Đại lễ 2/9

Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Đại lễ 2/9

18:50 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên