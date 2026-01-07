Xếp dỡ Hải An góp thêm 140 tỷ đồng vào doanh nghiệp thành lập cùng Viconship

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines.

Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của Hải An Green Shipping Lines đang ở mức 1.000 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến tăng thêm 350 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương vốn điều lệ sau khi góp vốn bổ sung là 1.350 tỷ đồng.

Trong đó, Xếp dỡ Hải An thống nhất sẽ góp thêm 140 tỷ đồng vào Hải An Green Shipping Lines, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Nếu phương án góp vốn nêu trên thành công, số vốn góp của Xếp dỡ Hải An sẽ tăng từ 400 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 40% vốn tại Hải An Green Shipping Lines.

Được biết, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Hải An Green Shipping Lines và phục vụ việc đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng.

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập hồi tháng 8/2025 có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) sở hữu 60% vốn và Xếp dỡ Hải An sở hữu 40% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Trong một diễn biến khác, mới đây trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2025 đến ngày 26/12/2025, Viconship đã mua vào thành công 8 triệu cổ phiếu HAH đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, Viconship tăng sở hữu cổ phiếu HAH từ gần 21,9 triệu cổ phiếu lên gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 12,947% lên 17,68% vốn tại Xếp dỡ Hải An.

Tương tự, công ty con của Viconship là Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh cũng đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu HAH trong phiên giao dịch ngày 26/12/2025. Qua đó, tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Xếp dỡ Hải An từ 1,25% (hơn 2,1 triệu cổ phiếu) lên mức 2,43% (hơn 4,1 triệu cổ phiếu).

Một công ty con khác của Viconship là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh cũng đã mua vào 4 triệu cổ phiếu HAH trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2025 đến ngày 29/12/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, Dịch vụ Cảng Xanh đang sở hữu hơn 2,5 triệu cổ phiếu HAH, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,503% vốn tại Xếp dỡ Hải An. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu đã tăng lên mức hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,87%.

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm Viconship đã nâng sở hữu lên hơn 40,5 triệu cổ phiếu HAH, tương đương chiếm 23,99% vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An.



