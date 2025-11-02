Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng

02-11-2025 - 18:31 PM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Nam xác định giải đặc biệt vé số Long An trúng tại Đồng Tháp, còn giải đặc biệt vé số Hậu Giang “nổ” tại Cần Thơ

Chiều 2-11, thông tin từ đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 313631) 2 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 1-11; 12 tờ còn lại trúng giải đặc biệt cũng được các đại lý xác định khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng- Ảnh 1.

Giải đặc biệt và giải an ủi vé số Long An được đại lý vé số Hồng Tươi ở tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Hồng Tươi

Ngoài giải đặc biệt, đại lý vé số Hồng Tươi còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi (50 triệu đồng/vé) 8 tờ vé số Long An.

Trong khi đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 1-11 cũng đã tìm thấy chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 495851) tại TP Cần Thơ.

Còn giải phụ đặc biệt vé số Hậu Giang được đại lý vé số Bé Quang ở Đông Hải, tỉnh Cà Mau xác nhận đã đổi thưởng cho chủ nhân trúng 13 tờ.

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng- Ảnh 2.

Giải đặc biệt vé số Hậu Giang "nổ" tại TP Cần Thơ

Đối với vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 30-10, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng 9 vé giải nhất (30 triệu đồng/vé).

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng- Ảnh 3.

Giải an ủi vé số Hậu Giang trúng tại Đông Hải, tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Bé Quang

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng- Ảnh 4.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất vé số An Giang. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Chiều nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo Thu Tâm

Người lao động

