Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?

Bà Trần Thị Cách (hàng vải) thừa nhận bản thân cũng rất "gà mờ" trong việc sử dụng máy móc, công nghệ. Tuy nhiên theo bà Cách, kê khai doanh thu để nộp thuế là văn minh. "Kê khai thuế minh bạch cho thấy mình là người có công ăn việc làm, có thu nhập; mình chấp hành đúng quy định, trung thực; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình mới hưởng các quyền lợi an sinh, xã hội", bà Cách thẳng thắn.