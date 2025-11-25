Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?

25-11-2025 - 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hàng loạt tiểu thương tại Đà Nẵng được cán bộ, nhân viên thuế đến tận quầy hàng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai. Nhiều người còn bỡ ngỡ với việc thao tác trên điện thoại, phần mềm.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 1.

Ghi nhận tại chợ Hàn﻿ nằm giữa trung tâm Đà Nẵng﻿, nhân viên thuế đến gõ cửa từng quầy hàng một để tuyên truyền về phương pháp thu thuế mới cho tiểu thương. Dù chợ tấp nập khách suốt cả ngày nhưng các tiểu thương vẫn dành thời gian để nghe và bày tỏ những thắc mắc của mình. Ảnh: Thanh Hiền.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 2.

Các tiểu thương cho hay, lâu nay nộp thuế khoán nên không phải tính toán, kê khai, tốn thời gian. Nhiều người lo lắng khi chuyển đổi sang kê khai, họ sẽ phải xử lý như thế nào vì vừa mù mờ công nghệ, vừa bận buôn bán suốt ngày.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 3.

Trước thực tế này, nhân viên thuế cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ đã hướng dẫn cho tiểu thương cách sử dụng phần mềm kê khai, nộp thuế.﻿ Từng thao tác trên điện thoại được chỉ bày tỉ mỉ.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 4.

Chị Khánh Vân (hàng vải) cho hay mấy hôm nay đã thử kê khai doanh thu trên phần mềm nhưng vẫn còn lóng ngóng. Khi được hướng dẫn từng bước một, chị thấy đơn giản và tiện lợi hơn. "Ban đầu có thể chưa quen, mất thời gian hơn nhưng chắc dần dần sẽ thành thạo", chị Vân nói.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 5.

Theo các tiểu thương, việc kê khai giúp họ chủ động hơn trong việc quản lý doanh thu, chi phí.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 6.

Bà Trần Thị Cách (hàng vải) thừa nhận bản thân cũng rất "gà mờ" trong việc sử dụng máy móc, công nghệ. Tuy nhiên theo bà Cách, kê khai doanh thu để nộp thuế là văn minh. "Kê khai thuế minh bạch cho thấy mình là người có công ăn việc làm, có thu nhập; mình chấp hành đúng quy định, trung thực; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình mới hưởng các quyền lợi an sinh, xã hội", bà Cách thẳng thắn.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 7.

Bà Cách cũng nhìn nhận thêm, trong thời đại công nghệ số, nếu các tiểu thương cố gắng tìm hiểu, làm quen và tập sử dụng các phần mềm để đóng thuế, kê khai, quản lý hàng hóa, chi phí... một cách thuần thục thì sẽ trở thành những người buôn bán văn minh, hiện đại.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Tổ phó Tổ Hành chính tổng hợp Thuế cơ sở 2 TP. Đà Nẵng - cho hay ngoài chợ Hàn, cán bộ, nhân viên thuế phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ cho tiểu thương chợ Cồn. Những thắc mắc của tiểu thương đều được giải đáp, hỗ trợ tận tình. Theo bà Phương, phương pháp kê khai giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý doanh thu, chi phí, đồng thời nâng cao tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 9.

Những người trẻ như chị Phạm Thị Hoàng Uyên (trong ảnh) đánh giá việc kê khai doanh thu để nộp thuế rất dễ dàng, tiện lợi. Chỉ cần hướng dẫn qua một lần là có thể làm được.

Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?- Ảnh 10.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã lập tổ công tác hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi tại các địa bàn trọng điểm. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử, eTax Mobile, kê khai và nộp thuế điện tử. Đồng thời duy trì kênh hỗ trợ trực tuyến (hotline, email, zalo,...) hoạt động 24/7.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro hộ kinh doanh cần tránh khi kê khai thuế

Theo Thanh Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 1 tháng trước thời khắc trọng đại, siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam đạt mốc tiến độ quan trọng

Gần 1 tháng trước thời khắc trọng đại, siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam đạt mốc tiến độ quan trọng Nổi bật

Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội Nổi bật

Vành đai 2 quyết không lỡ hẹn

Vành đai 2 quyết không lỡ hẹn

15:30 , 25/11/2025
Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản một số mỏ tại các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản một số mỏ tại các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai

15:08 , 25/11/2025
Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ

14:30 , 25/11/2025
Sẽ có những giải pháp để hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Sẽ có những giải pháp để hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con

14:00 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên