Xóa bỏ thuế khoán: Đi từng chợ, gõ từng quầy có khả thi?
Hàng loạt tiểu thương tại Đà Nẵng được cán bộ, nhân viên thuế đến tận quầy hàng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai. Nhiều người còn bỡ ngỡ với việc thao tác trên điện thoại, phần mềm.
Ghi nhận tại chợ Hàn nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, nhân viên thuế đến gõ cửa từng quầy hàng một để tuyên truyền về phương pháp thu thuế mới cho tiểu thương. Dù chợ tấp nập khách suốt cả ngày nhưng các tiểu thương vẫn dành thời gian để nghe và bày tỏ những thắc mắc của mình. Ảnh: Thanh Hiền.
Các tiểu thương cho hay, lâu nay nộp thuế khoán nên không phải tính toán, kê khai, tốn thời gian. Nhiều người lo lắng khi chuyển đổi sang kê khai, họ sẽ phải xử lý như thế nào vì vừa mù mờ công nghệ, vừa bận buôn bán suốt ngày.
Trước thực tế này, nhân viên thuế cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ đã hướng dẫn cho tiểu thương cách sử dụng phần mềm kê khai, nộp thuế. Từng thao tác trên điện thoại được chỉ bày tỉ mỉ.
Chị Khánh Vân (hàng vải) cho hay mấy hôm nay đã thử kê khai doanh thu trên phần mềm nhưng vẫn còn lóng ngóng. Khi được hướng dẫn từng bước một, chị thấy đơn giản và tiện lợi hơn. "Ban đầu có thể chưa quen, mất thời gian hơn nhưng chắc dần dần sẽ thành thạo", chị Vân nói.
Theo các tiểu thương, việc kê khai giúp họ chủ động hơn trong việc quản lý doanh thu, chi phí.
Bà Trần Thị Cách (hàng vải) thừa nhận bản thân cũng rất "gà mờ" trong việc sử dụng máy móc, công nghệ. Tuy nhiên theo bà Cách, kê khai doanh thu để nộp thuế là văn minh. "Kê khai thuế minh bạch cho thấy mình là người có công ăn việc làm, có thu nhập; mình chấp hành đúng quy định, trung thực; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình mới hưởng các quyền lợi an sinh, xã hội", bà Cách thẳng thắn.
Bà Cách cũng nhìn nhận thêm, trong thời đại công nghệ số, nếu các tiểu thương cố gắng tìm hiểu, làm quen và tập sử dụng các phần mềm để đóng thuế, kê khai, quản lý hàng hóa, chi phí... một cách thuần thục thì sẽ trở thành những người buôn bán văn minh, hiện đại.
Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Tổ phó Tổ Hành chính tổng hợp Thuế cơ sở 2 TP. Đà Nẵng - cho hay ngoài chợ Hàn, cán bộ, nhân viên thuế phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ cho tiểu thương chợ Cồn. Những thắc mắc của tiểu thương đều được giải đáp, hỗ trợ tận tình. Theo bà Phương, phương pháp kê khai giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý doanh thu, chi phí, đồng thời nâng cao tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
Những người trẻ như chị Phạm Thị Hoàng Uyên (trong ảnh) đánh giá việc kê khai doanh thu để nộp thuế rất dễ dàng, tiện lợi. Chỉ cần hướng dẫn qua một lần là có thể làm được.
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã lập tổ công tác hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi tại các địa bàn trọng điểm. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử, eTax Mobile, kê khai và nộp thuế điện tử. Đồng thời duy trì kênh hỗ trợ trực tuyến (hotline, email, zalo,...) hoạt động 24/7.
Theo Thanh Hiền
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/xoa-bo-thue-khoan-di-tung-cho-go-tung-quay-co-kha-thi-post1799265.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM