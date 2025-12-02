Xôn xao một trường chi trả tiền A80 cho sinh viên 2,2 triệu đồng mà "không bị khấu trừ bất kỳ khoản nào"

Mới đây, MXH xôn xao trước bài đăng của một sinh viên giấu tên, tự xưng là sinh viên Trường Đại học Thăng Long, tham gia sự kiện A80 và được nhà trường chi trả tiền bồi dưỡng là 2,2 triệu đồng. Thông tin này càng được quan tâm khi khi chủ đề “tiền hỗ trợ tham gia sự kiện A80” đang là chủ đề nóng hiện nay.

Theo chia sẻ, nữ sinh bày tỏ bất ngờ khi số tiền mà em nhận được cao hơn nhiều so với sinh viên các trường khác dù đều ở trong đội hình xếp chữ.

Trao đổi với Dân trí, đại diện truyền thông Trường Đại học Thăng Long cho biết không cung cấp hoặc công khai con số cụ thể liên quan đến thông tin này. Vị này cho biết, khoản tiền bồi dưỡng sinh viên tham gia A80 hoàn toàn đến từ Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Nhà trường khẳng định nhận được bao nhiêu từ phía Cục thì giải ngân bằng hình thức chuyển khoản hết cho sinh viên.

Trường Đại học Thăng Long

Cũng theo đại diện truyền thông, số tiền mà sinh viên của trường nhận được không bị khấu trừ chi phí nào và cũng không có phần nhà trường bù thêm. Trong quá trình sinh viên tập luyện phục vụ sự kiện A80, tiền xe đi lại và nước uống là chi phí do Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện trả. Trường Đại học Thăng Long không lo chi phí này.

Trước đó, trên mạng xã hội hiện vẫn xuất hiện nhiều bài viết ẩn danh liệt kê các trường được cho là chưa hoàn tất việc chi trả tiền bồi dưỡng A80 cho sinh viên. Nhận được sự quan tâm lớn nhất trong số đó là bài đăng của một số sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Các sinh viên này phản ánh việc tham gia tập luyện và biểu diễn cho sự kiện A80 trong gần 22 ngày, nhưng chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt hỗ trợ từ nhà trường.

Trưa ngày 1/12, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại công khai với sinh viên nhằm giải đáp tất cả các nội dung liên quan đến chế độ bồi dưỡng và công tác chi trả đối với lực lượng tham gia Khối xếp hình nghệ thuật tại sự kiện A80. Tại buổi đối thoại, Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp, thẳng thắn trao đối, giải đáp cụ thể từng vấn đề sinh viên quan tâm, đồng thời cung cấp đầy đủ các văn bản liên quan với tinh thần công khai - minh bạch - đặt quyền lợi sinh viên lên hàng đầu trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Theo Tạp chí Giáo dục Việt Nam, tối ngày 1/12, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phát thông cáo báo chí chính thức liên quan đến việc chi trả chế độ cho sinh viên tham gia chương trình A80. Thông cáo được đưa ra sau khi xuất hiện các bài viết thắc mắc về việc nhà trường chỉ chi trả 940.000 đồng tiền mặt, trong khi nhiều trường khác mức chi trả đều trên 1,6 triệu đồng.

Đại diện trường cho biết, việc chi trả sẽ được thực hiện theo hai đợt: Đợt 1, sinh viên nhận các khoản duyệt - tổng duyệt - biểu diễn với tổng số 940.000 đồng; Đợt 2, sinh viên sẽ nhận phần còn lại 580.000 đồng cùng Giấy chứng nhận tham gia A80 trong buổi lễ vinh danh dự kiến diễn ra vào ngày 5/12/2025.

Về chế độ bồi dưỡng đối với sinh viên tham gia phục vụ sự kiện A80: Thực hiện Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ huy động, tổ chức lực lượng tham gia Khối xếp hình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm, mức chi cụ thể là: 17 buổi luyện tập: 60.000 đồng/buổi; 03 buổi sơ duyệt và tổng duyệt: 180.000 đồng/buổi; 02 buổi chính thức: 200.000 đồng/buổi (tối ngày 01/9 và sáng ngày 02/9/2025). Tổng mức bồi dưỡng cho 01 sinh viên là 1.960.000 đồng.

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận sơ suất tại buổi đối thoại trưa ngày 2/12. (Ảnh: VTC News)

Cũng theo thông cáo này, trong thời gian tập luyện, Nhà trường đã ứng trước tiền ăn cho các sinh viên tham gia là 11 ngày, mỗi ngày 40.000 đồng (gồm 1 bữa chính + 1 bữa phụ). Tổng tiền ăn là 440.000 đồng/sinh viên. Tiền ăn được khấu trừ vào tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ sự kiện A80 theo đúng quy định.

Như vậy, số tiền 01 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thực nhận sau khi trừ tiền ăn được nêu trong thông cáo là: 1.960.000 đồng – 440.000 đồng = 1.520.000 đồng.

Ngoài Cao đẳng Du lịch Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng đăng tải thắc mắc tương tự lên mạng xã hội, cho biết đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ A80, trong khi nhiều trường khác đã chi trả đầy đủ.

Chiều ngày 1/12, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Lê Vinh Hưng - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương khẳng định trường sẽ chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ cho sinh viên theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý. Đối với nhiệm vụ A80, nhà trường có hơn 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình, xếp chữ nghệ thuật, đông nhất trong số các đơn vị. Do đó tất cả hồ sơ phải được kiểm tra, rà soát và hoàn thiện đầy đủ trước khi Kho bạc Nhà nước thẩm định và chấp nhận thanh toán.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Các quy trình bao gồm: Thu thập hồ sơ sinh viên; kiểm tra thông tin; đối chiếu thông tin (danh sách, mã sinh viên, số tài khoản, điều kiện hưởng), rà soát qua nhiều cấp để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ rồi trình Kho bạc thẩm định.

Hiệu trưởng cho biết bộ phận tài chính và các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai để chi trả đúng đối tượng, đúng số tiền, đảm bảo tối đã quyền lợi sinh viên. Ngay sau khi nhận kinh phí từ cấp trên, trường sẽ chuyển chế độ hỗ trợ theo quy định vào tài khoản sinh viên.