Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xôn xao thông tin bé trai ném dép làm gãy vòi phun nước PCCC dẫn tới hỏng 2 thang máy giá tiền tỉ

29-09-2025 - 14:06 PM | Bất động sản

Bé trai chơi tại chung cư cùng bạn, đã ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến 2 thang máy hỏng, dừng hoạt động.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội).

Xôn xao thông tin bé trai ném dép làm gãy vòi phun nước PCCC dẫn tới hỏng 2 thang máy giá tiền tỉ- Ảnh 1.

Hành lang nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-9, tại tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 3 bé trai cùng nhau thi ném dép. Sau đó, một bé trai ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động tại sảnh tầng 5, khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Xôn xao thông tin bé trai ném dép làm gãy vòi phun nước PCCC dẫn tới hỏng 2 thang máy giá tiền tỉ- Ảnh 2.

Ba bé trai thời điểm lúc ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Gif

Chị T. (mẹ bé trai), cho biết sau khi ăn cơm tối xong, con trai chị là M. (7 tuổi) ra chơi ném dép cùng các bạn. Lúc biết tin, chị chạy ra thì nước đã chảy xối xả xuống sàn hành lang, vào hệ thống thang máy.

Theo chị T., đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn. Sau khi gây ra chuyện, cháu chạy sang nhà bạn, không dám về nhà "Cả tối qua, con tôi lo sợ không dám ngủ. Sau sự việc, bên bảo trì bảo dưỡng thang máy cũng đã đến để kiểm tra xem cụ thể hư hỏng ra sao"- chị T. nói.

Xôn xao thông tin bé trai ném dép làm gãy vòi phun nước PCCC dẫn tới hỏng 2 thang máy giá tiền tỉ- Ảnh 3.

Một thang máy dừng hoạt động sau vụ việc

Sau sự việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, theo dự đoán để thay thế 1 thang máy mới có thể rơi vào khoảng 2 tỉ cho công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới… Nhiều thông tin đồn đoán con số bồi thường không nhỏ hơn 2 tỉ đồng.

Trước sự việc nêu trên, chị T. cho biết hiện đơn vị sửa chữa vẫn chưa báo số tiền cụ thể nên gia đình chị vẫn đang chờ. Nếu số tiền quá lớn "chị cũng không biết phải làm sao".

Một bảo vệ chung cư CT12B cho biết sự việc khiến 2 thang máy chung cư bị hỏng, 5 thang còn lại vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại bên bảo dưỡng bảo trì thang máy đang kiểm tra mới biết thông tin chi tiết về số tiền thiệt hại.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ, rộng 75 ha nằm cạnh khu biệt thự hơn 1 tỷ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Hà Nội

Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ, rộng 75 ha nằm cạnh khu biệt thự hơn 1 tỷ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Hà Nội Nổi bật

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã Nổi bật

Chuyển 2.000 m2 rừng phòng hộ xây dựng hạ tầng trung tâm Côn Đảo

Chuyển 2.000 m2 rừng phòng hộ xây dựng hạ tầng trung tâm Côn Đảo

14:06 , 29/09/2025
Dự án mở rộng đường 'tử thần' ở TPHCM đội vốn hơn 1.000 tỷ, 3 năm nữa hoàn thành

Dự án mở rộng đường 'tử thần' ở TPHCM đội vốn hơn 1.000 tỷ, 3 năm nữa hoàn thành

14:02 , 29/09/2025
TGĐ Khang Phát Holdings được vinh danh "Nhà lãnh đạo xuất sắc 2025"

TGĐ Khang Phát Holdings được vinh danh "Nhà lãnh đạo xuất sắc 2025"

13:30 , 29/09/2025
Sáp nhập Thái Nguyên – Bắc Kạn và sự hình thành đô thị hạt nhân mới tại Bách Quang

Sáp nhập Thái Nguyên – Bắc Kạn và sự hình thành đô thị hạt nhân mới tại Bách Quang

13:30 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên