Xperia 1 VII về Việt Nam, giá 35 triệu đồng

Ngày 6/9, Sony Việt Nam chính thức giới thiệu Xperia 1 VII tại Việt Nam - chiếc điện thoại thông minh cao cấp hội tụ “tam giác công nghệ” trứ danh của hãng: máy ảnh Alpha, máy nghe nhạc Walkman và TV BRAVIA.

Sự kết hợp này biến thiết bị thành công cụ toàn diện, cân bằng giữa quay chụp chuyên nghiệp, âm thanh đỉnh cao và màn hình chuẩn điện ảnh, đúng chất trợ thủ dành cho những người làm sáng tạo nội dung.

Điểm nổi bật nhất trên Xperia 1 VII chính là hai tính năng AI Camerawork và Auto Framing, giúp việc quay video trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn. Tính năng AI Camerawork kết hợp chống rung và phân tích tư thế để giữ khung hình ổn định, giữ chủ thể luôn ở trung tâm ngay cả khi bạn di chuyển quanh và ghi hình đối tượng đang chuyển động.

Trong khi đó, Auto Framing tự động nhận diện, căn chỉnh và theo dõi đối tượng ngay cả khi đang di chuyển. Tính năng này cũng cho phép ghi đồng thời hai video: một toàn cảnh và một cận cảnh - mở ra nhiều ý tưởng sáng tạo cho video của bạn.

Cụm ba camera sau cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Sony bổ sung ống kính góc siêu rộng 16mm mới với cảm biến 48MP kích thước 1/1.56 inch – lớn hơn khoảng 2,1 lần so với thế hệ trước, cho ảnh đêm sáng rõ như máy ảnh full-frame, ít nhiễu và dải tương phản động rộng. Máy hạn chế méo hình, chụp macro ở khoảng cách chỉ 5cm, đồng thời hỗ trợ tiêu cự 24mm/48mm với zoom quang 2x nhờ cảm biến Exmor T tối ưu thiếu sáng. Ngoài ra, ống kính tele zoom quang 85–170mm cho ảnh độ phân giải cao ở khoảng cách xa.

Không chỉ mạnh về hình ảnh, Xperia 1 VII còn chiều lòng đôi tai người dùng với chất âm kế thừa DNA từ Walkman. Máy mang lại chất âm chi tiết như nghe trên thiết bị chuyên dụng với tai nghe có dây, trong khi kết nối không dây được nâng cấp nhờ công nghệ tăng cường âm thanh chất lượng cao DSEE Ultimate sử dụng AI công nghệ DSEE Ultimate, cho phép thưởng thức các nguồn âm thanh trực tuyến đã nén với chất lượng sống động và cao cấp.. Hệ thống loa stereo toàn dải cũng được tinh chỉnh, cho âm thanh rõ ràng, cân bằng từ âm cao đến âm trầm.

Về hiệu năng, Xperia 1 VII trang bị chip Snapdragon 8 Elite mới nhất của Qualcomm, với NPU, CPU và GPU cải thiện hơn 40%, hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng khi quay chụp và chơi game, đồng thời giảm tiêu thụ pin.

Chế độ Processing Optimization cho phép tiết kiệm pin đến 10% trong các tác vụ thường ngày, giúp máy có thể hoạt động liên tục đến hai ngày. Sony cũng cam kết bốn bản nâng cấp hệ điều hành và sáu năm cập nhật bảo mật, bảo đảm trải nghiệm lâu dài và ổn định.

Xperia 1 VII sẽ có mặt tại Việt Nam với ba màu: Xanh Rêu Khói, Tím Ngọc Lan và Đen Thạch Anh với giá niêm yết 34,990,000 đồng.

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua Xperia 1 VII từ ngày 8/9-28/9/2025: Tặng ốp lưng và sạc chính hãng; Tặng thêm 12 tháng bảo hành mở rộng khi đăng ký tài khoản My Sony; Tặng voucher 1 triệu đồng để mua Xperia 1 VII cho khách hàng My Sony đã đăng ký các dòng Xperia trước đó, áp dụng tại Sony Store Online và Sony Store Vincom Đồng Khởi.

Đặc biệt, tại hệ thống các cửa hàng Sony Center và Sony Store, khách hàng sẽ nhận ưu đãi lên đến 15 triệu đồng khi thu cũ đổi mới các dòng điện thoại sau: Xperia 1V, Xperia 5V, Xperia 10 V, Xperia 1 IV, Xperia 1VI và Xperia 10 VI.

Cận cảnh chiếc điện thoại Xperia 1 VII:



