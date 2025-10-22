Xtep ra mắt trại huấn luyện X-RUN CAMP cho marathon Standard Chartered Hanoi
Là đối tác công nghệ và nhà tài trợ trang phục chính thức của Standard Chartered Heritage Marathon Hanoi, Xtep đồng tổ chức lễ ra mắt SCHM X-RUN CAMP vào sáng 19/10/2025 tại Sân vận động Hoàng Mai.
Standard Chartered Heritage Marathon Hanoi đã khẳng định vị thế là một trong những giải chạy hàng đầu tại Việt Nam, thu hút gần 2000 vận động viên quốc tế đến từ gần 60 quốc gia mỗi năm. Được biết đến với đường chạy đầy thử thách và điều kiện thời tiết độ ẩm cao, giải đấu đòi hỏi chiến lược kiểm soát tốc độ và sức bền cao - điều này đặt trách nhiệm lớn lên các chân chạy dẫn tốc chính thức, những người phải duy trì mốc thời gian chính xác trong các điều kiện biến đổi. "Tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của người dẫn tốc là rất quan trọng đối với uy tín của sự kiện và trải nghiệm của từng vận động viên", PGS. Tiến sĩ Nguyễn Trí, Giám đốc điều hành DHA Việt Nam nhấn mạnh. "Họ không chỉ là người giữ nhịp, mà còn là những thủ lĩnh trên đường chạy". Năm nay, khi bước sang năm thứ bảy liên tiếp với tư cách nhà tài trợ trang phục chính thức của giải, Xtep được ban tổ chức giao trọng trách ra mắt trại huấn luyện SCHM X-RUN CAMP đầu tiên - một quyết định khẳng định cam kết và chuyên môn đã được chứng minh của thương hiệu trong việc thúc đẩy hệ sinh thái chạy bộ tại Việt Nam.
SCHM X-RUN CAMP được thiết kế đặc biệt dành cho đội ngũ chạy dẫn tốc chính thức và 50 vận động viên ưu tú, mang đến cho họ trải nghiệm huấn luyện toàn diện. Trại huấn luyện trang bị cho học viên chương trình đào tạo chuyên nghiệp, môi trường mô phỏng cuộc đua thực tế, cùng dòng giày hiệu suất cao 160X, 260X và 360X. Thông qua các chương trình huấn luyện chuyên biệt - bao gồm bài tập kỹ thuật chạy và bài chạy ngắt quãng 1000 mét - giúp người tham gia cải thiện khả năng kiểm soát nhịp độ và chiến lược quản lý năng lượng. Chương trình huấn luyện chuyên sâu của trại huấn luyện giúp đội ngũ chạy dẫn tốc ổn định tốc độ và củng cố sự tự tin trong ngày thi đấu, giúp mang lại sự hướng dẫn chính xác và tin cậy hơn cho cộng đồng chạy bộ rộng lớn hơn. Bằng việc kết hợp thiết bị tiên tiến và huấn luyện chuyên sâu, Xtep đã góp phần nâng cao năng lực của đội chạy dẫn tốc chính thức, đồng thời củng cố tầm vóc quốc tế của giải marathon này như một sự kiện được vận hành chuyên nghiệp.
Trong suốt tháng 10, Xtep Việt Nam còn hợp tác cùng cộng đồng chạy XRC tổ chức ba buổi đào tạo định kỳ chung tại ba khu vực trọng điểm tại Việt Nam: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các buổi đào tạo này được tích hợp vào lịch tập luyện định kỳ của XRC, mở rộng cho toàn bộ vận động viên đăng ký tham gia Standard Chartered Heritage Marathon Hanoi, với sự hướng dẫn chuyên nghiệp kết hợp với trải nghiệm giày hiệu suất cao của Xtep, bao gồm mẫu 160X 7.0. Được thiết kế nhằm giúp người chạy bộ xây dựng sức bền, hoàn thiện chiến lược và chinh phục thành tích cá nhân mới, sáng kiến này mở rộng sự hỗ trợ chạy bộ chuyên nghiệp của Xtep vượt ra khỏi khuôn khổ các trại huấn luyện chuyên biệt, hòa vào nhịp độ tập luyện thường xuyên của cộng đồng.
Việc ra mắt trại huấn luyện SCHM X-RUN CAMP khẳng định cam kết của Xtep trong việc gắn kết cộng đồng chạy bộ nội địa, đồng thời tạo đà cho giải Hanoi Marathon 9/11 và thể hiện chiến lược phát triển văn hóa chạy bộ tại Đông Nam Á. Khi ngày càng nhiều vận động viên tham gia các chương trình đào tạo của XRC, năng lượng quanh sự kiện và trình độ của người tham gia được kỳ vọng sẽ tăng lên. Cộng đồng Xtep XRC sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng quan trọng để kết nối và phát triển dành cho vận động viên chạy bộ Việt Nam, thúc đẩy môn thể thao này hướng tới một tương lai chú trọng hiệu suất và tinh thần cộng đồng, thông qua đào tạo có cấu trúc và chia sẻ nguồn lực.
Như một phần của sự gắn kết liên tục, Xtep trân trọng mời toàn thể người đam mê chạy bộ ghé thăm gian hàng của hãng tại Triển lãm Marathon Hà Nội diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 11, nơi thương hiệu sẽ giới thiệu các sản phẩm chạy bộ chuyên nghiệp, đồng thời tổ chức hoạt động tương tác cùng KOL và vận động viên. Khách tham quan còn có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn hàng ngày để nhận phụ kiện thiết thực như tất, balo, và cơ hội sở hữu một đôi giày chạy hiệu suất cao 160X 7.0. Để cập nhật các hoạt động mới nhất của Xtep, vui lòng theo dõi thông tin trên Fanpage chính thức.
Tập đoàn XTEP – thương hiệu thể thao hàng đầu Trung Quốc, ra đời năm 1987 và chính thức thành lập thương hiệu XTEP năm 2001. Niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông – Trung Quốc (01368.hk) từ năm 2008, XTEP mở rộng toàn cầu từ 2019 với các thương hiệu Saucony, Merrell, K•SWISS và Palladium. Xem thêm tại https://www.globalxtep.com/.
