Xu hướng nghỉ dưỡng “Wellness” lan tới miền Tây, Legacy Mekong ra mắt hành trình kết hợp chăm sóc sức khỏe và văn hóa bản địa

Wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) không còn gói gọn trong những khu nghỉ dưỡng ven biển hay vùng núi. Những năm gần đây, loại hình này đang mở rộng sang nhiều điểm đến mới, trong đó có Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực vốn nổi tiếng với hệ sinh thái sông nước và đời sống văn hóa đặc trưng.

Trong bối cảnh đó, Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection vừa giới thiệu hành trình nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa miền Tây. Theo đơn vị này, thay vì tập trung vào các liệu trình công nghệ hay trị liệu chuyên sâu, khu nghỉ dưỡng lựa chọn xây dựng trải nghiệm từ những hoạt động gần gũi với đời sống địa phương.

Nằm trên Cồn Ấu (TP. Cần Thơ), khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi sông Hậu và hệ sinh thái cây xanh bản địa. Ngay từ khi nhận phòng, du khách sẽ di chuyển bằng canoe qua một nhánh sông trước khi bước vào không gian lưu trú gồm bungalow và villa nằm giữa hồ sen, vườn cây và gốc đa cổ thụ.

Theo giới thiệu, nhiều chi tiết trong hành trình lưu trú được thiết kế nhằm phản ánh nét văn hóa miền Tây. Khách được chào đón bằng vòng tay đan từ lá dừa, thức uống từ nguyên liệu địa phương, giỏ trái cây theo mùa cùng những lời nhắn viết tay. Dù chỉ là những điểm nhấn nhỏ, đây được xem là cách khu nghỉ dưỡng đưa yếu tố bản địa vào trải nghiệm của du khách.

Song song với đó là hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe như yoga ngoài trời, Pilates Reformer, phòng gym, sân pickleball, spa và các workshop về chăm sóc bản thân được tổ chức định kỳ. Đây là nhóm hoạt động đang được nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng với rèn luyện sức khỏe.

Ẩm thực cũng được lồng ghép vào hành trình khám phá địa phương. Với chương trình "Breakfast with a Story", mỗi món ăn không chỉ được chế biến từ nguyên liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn đi kèm câu chuyện về mùa vụ, người nông dân và nguồn gốc của từng sản vật.

Vào cuối ngày, khu nghỉ dưỡng tổ chức "Sundown Ritual" dưới gốc đa hơn 100 năm tuổi. Hoạt động này kết hợp âm thanh cồng chiêng, không gian lửa trại và những tấm lá khô để du khách viết lại suy nghĩ hoặc lời nhắn gửi cho chính mình như một cách lưu giữ kỷ niệm sau chuyến đi.

Ngoài các hoạt động chính, khu nghỉ dưỡng còn chuẩn bị những món quà nhỏ như bánh gạo thủ công sau mỗi lần dọn phòng và trao tặng hạt giống "Memory Seeds" khi khách kết thúc kỳ nghỉ. Theo Legacy Mekong, những chi tiết này được xây dựng nhằm tạo sự kết nối giữa du khách với vùng đất họ vừa trải nghiệm.

Sự xuất hiện của Legacy Mekong cũng đánh dấu việc thương hiệu Autograph Collection thuộc Marriott International lần đầu có mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Theo giới quan sát, việc các thương hiệu quốc tế mở rộng hiện diện tại khu vực cho thấy miền Tây đang dần được chú ý nhiều hơn trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp, bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Lạt.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm những kỳ nghỉ ngắn ngày gắn với thiên nhiên và sức khỏe tiếp tục gia tăng, các mô hình kết hợp giữa wellness và trải nghiệm văn hóa địa phương được dự báo sẽ trở thành một trong những hướng phát triển đáng chú ý của ngành du lịch trong thời gian tới.