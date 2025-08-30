Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý nam thanh niên đăng tải thông tin cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành

30-08-2025 - 21:44 PM | Xã hội

Tại công an, L.T.A thừa nhận tự ý suy diễn, gán ghép, sau đó đăng tải video kèm nội dung sai sự thật và khai nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân với một phụ nữ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội chiều ngày 30/8 cho biết đã xử lý một nam thanh niên đăng tải video sai sự thật về việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành tại phố Nguyễn Thái Học.

Cụ thể, vào tối 27/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cụ ông khoảng 90 tuổi, mặc quân phục cựu chiến binh, cùng người thân đi xem buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nội dung kèm theo cho rằng lực lượng làm nhiệm vụ không cho cụ vào khu vực khán đài vì “không mua chỗ”. Thông tin này đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự.

Xử lý nam thanh niên đăng tải thông tin cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật mà A. đăng lên mạng xã hội

Sau khi xác minh, Công an Hà Nội khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Thực tế, khi đến số 56 phố Nguyễn Thái Học, cụ N.V.L (90 tuổi, cựu chiến binh trong clip) bày tỏ nguyện vọng muốn vào khu vực bên trong hàng rào để theo dõi. Lực lượng làm nhiệm vụ đã hướng dẫn cụ và gia đình di chuyển khoảng 90m đến vị trí thuận lợi hơn, có sẵn ghế ngồi ưu tiên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc trực tiếp với cụ N.V.L, người thân đi cùng và những nhân chứng liên quan để làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định người đăng tải video là L.T.A (sinh năm 2005, trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan công an, L.T.A thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân với một phụ nữ trong clip nên đã bức xúc, tự ý suy diễn và gán ghép, sau đó đăng tải video kèm nội dung sai sự thật.

Xử lý nam thanh niên đăng tải thông tin cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành- Ảnh 2.

L.T.A tại cơ quan công an

Nam thanh niên này đã gỡ bỏ clip, công khai xin lỗi cụ N.V.L, gia đình, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm. Công an Hà Nội đã lập hồ sơ, xử lý L.T.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Công an thành phố khuyến cáo người dân thận trọng khi viết bài, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức, cá nhân và gây hoang mang trong xã hội. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền! Nổi bật

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc Nổi bật

Chuyện thật như đùa "nải chuối bằng vàng" của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

Chuyện thật như đùa "nải chuối bằng vàng" của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

21:35 , 30/08/2025
Đường đến Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia ùn tắc, CSGT đề nghị không đi qua cầu Nhật Tân

Đường đến Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia ùn tắc, CSGT đề nghị không đi qua cầu Nhật Tân

20:55 , 30/08/2025
Bão số 6 đã đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều nơi bắt đầu mưa to đến rất to

Bão số 6 đã đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều nơi bắt đầu mưa to đến rất to

20:39 , 30/08/2025
Hà Nội có thể mưa trên 100mm do hoàn lưu sau bão

Hà Nội có thể mưa trên 100mm do hoàn lưu sau bão

19:42 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên