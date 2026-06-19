Xuân Nghi và chồng Việt kiều tổ chức lễ cưới sáng nay: Cô dâu cười tươi rói nhận sính lễ vàng!

Sáng nay (19/6), ca sĩ Xuân Nghi tổ chức lễ gia tiên cùng ông xã Việt kiều trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè thân thiết. Những hình ảnh đầu tiên từ buổi lễ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong ngày trọng đại, Xuân Nghi lựa chọn tà áo dài truyền thống với thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế. Nữ ca sĩ trang điểm nhẹ nhàng, để tóc dài buông tự nhiên, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ trong ngày vui. Khoảnh khắc cô dâu liên tục nở nụ cười tươi tắn khi thực hiện các nghi thức truyền thống khiến nhiều người thích thú.

Cô dâu liên tục nhận những món sính lễ giá trị từ nhà trai, trong đó nổi bật là các trang sức vàng gồm hoa tai, vòng, kiềng... được trao tận tay trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Xuân Nghi còn hài hước gọi đây là "sức nặng" khi lấy chồng. Bên cạnh cô dâu, chú rể Việt kiều cũng gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch lãm. Cả hai liên tục trao nhau ánh mắt ngọt ngào, cười tươi rói khiến ai nhìn cũng hạnh phúc lây.

Clip: Xuân Nghi và chồng hạnh phúc trong lễ cưới vào sáng nay

Xuân Nghi ngại ngùng khi được trao tay cho chú rể

Cặp đôi được khen ngợi xứng đôi vừa lứa, ngập tràn năng lượng hạnh phúc

Xuân Nghi và chồng Việt kiều thực hiện các nghi thức cưới hỏi truyền thống

Cô dâu cười tươi rói khi nhận sính lễ từ nhà trai

Xuân Nghi còn hài hước nói trên vai có gánh nặng khi lấy chồng

Cô cũng nhận hồi môn bộ trang sức trăm triệu từ gia đình

Ngay sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ, mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn những lời chúc mừng dành cho Xuân Nghi. Không ít khán giả bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cô bé "Xuân Nghi ngày ấy" nay đã bước sang một chương mới của cuộc đời. Cư dân mạng tiếp tục "chấm hóng" dự sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt của Xuân Nghi và chồng.

Chuyện tình của Xuân Nghi và vị hôn phu

Mối tình của Xuân Nghi và ông xã bắt đầu sau khoảng thời gian nữ ca sĩ vượt qua cú sốc đổ vỡ trong mối tình kéo dài hơn 8 năm. Điều đặc biệt là cả hai vốn quen biết từ thuở nhỏ, được xem như những người bạn thanh mai trúc mã. Không chỉ có nhiều kỷ niệm gắn bó từ bé, gia đình hai bên cũng thân thiết và luôn dành sự ủng hộ cho mối quan hệ này.

Ông xã của Xuân Nghi hiện là kỹ sư công nghệ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nữ ca sĩ từng nhiều lần nhắc đến bạn đời với sự trân trọng khi cho biết anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, bình yên và được là chính mình. Theo Xuân Nghi, từ khi có bạn trai đồng hành, cô học được cách quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thay đổi lối sống tích cực và duy trì những thói quen lành mạnh.

Xuân Nghi và chồng là bạn thanh mai trúc mã

Xuân Nghi là một trong những ca sĩ nhí nổi tiếng nhất thế hệ 8X - 9X đời đầu. Sở hữu năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, cô phát hành album riêng khi mới 9 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt sản phẩm âm nhạc. Bên cạnh ca hát, Xuân Nghi còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ hay Sơn Ca Không Hát.

Khi đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp, Xuân Nghi bất ngờ sang Mỹ du học và định cư. Tại đây, cô theo học ngành Công nghiệp Âm nhạc và Marketing tại Đại học Southern California. Cuộc sống nơi xứ người không hoàn toàn màu hồng khi nữ ca sĩ phải tự lập từ rất sớm. Để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm, Xuân Nghi từng làm nhiều công việc khác nhau như phục vụ quán ăn, bán trà sữa hay dạy tiếng Anh. Những trải nghiệm đó giúp cô trưởng thành hơn, rèn luyện tính tự lập và có thêm góc nhìn mới về cuộc sống. Xuân Nghi từng gây chú ý khi xuất hiện trong Chị đẹp đạp gió.

Chuyện tình yêu của cả hai được gia đình 2 bên ủng hộ, vung đắp

Ảnh: FBNV