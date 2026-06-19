Du khách quốc tế truyền tai nhau mẹo ăn ngon ở Việt Nam: Bàn nhựa, ghế đỏ và chó béo

Với người Việt, nhận diện một quán ăn ngon là cả một "bộ môn kinh nghiệm dân gian" phong phú. Nào là quán mang tên chủ quán kèm một đặc điểm nhận dạng nào đó như Phở Khôi Hói, Ốc Hằng Béo, hay đơn giản là thấy đông cô chú trung niên, dân địa phương ngồi kín bàn thì cứ mạnh dạn ghé vào. Tuy nhiên, những dấu hiệu này lại khá "nội địa", không phải du khách nước ngoài nào cũng dễ dàng nhận ra.

Mới đây, một nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trên mạng xã hội công thức riêng của mình để tìm quán ăn ngon khi du lịch Việt Nam. Theo cô, một quán ăn đáng thử thường có đủ ba yếu tố: bàn ghế nhựa quen thuộc, ghế nhựa màu đỏ và đặc biệt là một chú chó béo nằm lười biếng trước cửa quán. Nếu có từ hai, ba "nhân viên bốn chân" trở lên thì độ tin cậy còn tăng thêm đáng kể.

Nữ du khách đến từ Đài Loan đã chia sẻ trên mạng xã hội công thức riêng của mình để tìm quán ăn ngon khi du lịch Việt Nam. Ảnh: 0419tzu

Chia sẻ hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người Việt bật cười vì cô gái dường như đã khám phá ra một trong những "bí mật quốc gia" của giới sành ăn. Không ít cư dân mạng còn đùa rằng nữ du khách mới đến Việt Nam nhưng đã hiểu văn hóa ăn uống bản địa sâu sắc đến mức đáng nể.

Bí kíp nhận biết quán ăn ngon ở Việt Nam được nhiều khách nước ngoài truyền tai nhau. Ảnh: Chụp màn hình

Thực tế, không chỉ riêng nữ du khách Đài Loan này, nhiều du khách quốc tế khác cũng từng đăng video chia sẻ kinh nghiệm tương tự. Thậm chí, có người còn khẳng định: "Muốn ăn ngon ở Việt Nam, cứ tìm quán nào có chó thật béo nằm trước cửa rồi bước vào".

Điều thú vị là rất nhiều người Việt đã lập tức vào xác nhận độ chính xác của "công thức" này. Một số bình luận hài hước nhận được nhiều lượt thích như: "Phải là chó béo đi xin ăn nhưng cho đồ ăn lại không thèm ăn mới chuẩn”, "Đó không phải chó đâu, đó là mấy cái bình ga di động”, "Thôi xong, lộ hết bí mật quốc gia rồi”, "Chó chỉ nằm phè ra ngủ và càng béo thì quán càng ngon”, "Không chỉ chó đâu, mèo béo cũng là dấu hiệu đáng tin cậy”, "Những quán này lúc nào cũng phải chừa riêng vài chỗ cho mấy 'bé heo' bốn chân”,...

Nhiều người Việt đã lập tức vào khoe ảnh để xác nhận độ chính xác của "công thức" này. Ảnh: Sưu tầm

Bên cạnh "quy tắc chó béo", dân mạng Việt Nam cũng nhiệt tình chia sẻ thêm nhiều bí kíp chọn quán ăn khi đi du lịch.

Nhiều người cho rằng nếu đi đường dài, nên ưu tiên những quán có nhiều xe tải hoặc tài xế đường dài ghé ăn. Đây thường là những nơi có giá cả hợp lý, đồ ăn chất lượng và phục vụ nhanh. Ngược lại, các quán chỉ toàn xe du lịch hoặc xe khách dừng chân đôi khi lại có giá cao hơn nhưng chất lượng chưa chắc tương xứng.

Cháo nghêu cô Gió ở Hội An là quán ăn được nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch yêu thích

Một cư dân mạng còn tổng kết thành bộ quy tắc ngắn gọn:

"Thứ nhất: Ưu tiên quán người Việt ăn, hạn chế những nơi biển hiệu và menu toàn tiếng Anh. Thứ hai: Không chọn các quán ven đường chỉ có xe khách du lịch đỗ kín. Thứ ba: Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào review TikTok."

Không ít người cho rằng cách hiệu quả nhất vẫn là hỏi người địa phương. Tài xế công nghệ, chủ cửa hàng, người bán hàng trong chợ hay đơn giản là một cô chú sống gần đó thường nắm rất rõ những quán ngon mà khách du lịch ít biết tới.

Một tài khoản kể lại trải nghiệm của mình: "Ra Đà Nẵng làm móng, mình hỏi chị chủ tiệm có quán nào ngon không. Chị chỉ cho một quán bún cá, ăn xong nhớ mãi. Sau đó đến Ninh Bình, mình đạp xe ra chợ hỏi đại một cô bán hàng. Cô giới thiệu một quán cơm niêu gần đó, cả nhà ăn xong về vẫn còn nhắc mãi."

Một số dân mạng cho rằng khi đi du lịch, cần hạn chế tới những nơi biển hiệu và menu toàn tiếng Anh và không nên chọn các quán ven đường chỉ có xe khách du lịch đỗ kín.

Nhiều người cũng đồng tình rằng dấu hiệu đáng tin cậy nhất vẫn là lượng khách địa phương. Nếu một quán bình dân luôn đông người dân trong khu vực ghé ăn thì khả năng cao giá cả sẽ hợp lý và chất lượng đủ tốt để giữ chân khách quen. Thậm chí có những quán không biển hiệu, không xuất hiện trên Google Maps nhưng vẫn đông nghịt thực khách mỗi ngày chỉ nhờ tiếng lành đồn xa.

Dù chỉ là một chia sẻ vui vẻ, "công thức chó béo nằm trước cửa quán" vẫn khiến nhiều người bật cười vì phần nào phản ánh đúng nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam: những quán ăn ngon nhất đôi khi không nằm trong các bảng xếp hạng hay danh sách review đình đám, mà ẩn mình ở những góc phố bình dị, nơi cả khách quen lẫn những chú chó no nê đều chẳng muốn rời đi.