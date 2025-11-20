Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuân Son khiêm tốn khi chia sẻ về bàn thắng trước tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tối 19/11, tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 20-27. Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Xuân Son là tâm điểm khi ghi bàn mở tỷ số, đánh dấu màn trở lại sau gần một năm phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Chia sẻ về khởi đầu trận đấu, Xuân Son thẳng thắn: "Chúng tôi khởi đầu khá khó khăn, không giữ được bóng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện ở trận tới. Đây là 3 điểm quan trọng. Đôi khi chơi không tốt, nhưng vẫn giành được 3 điểm và đó là điều quan trọng nhất".

Về bàn thắng đầu tiên sau thời gian dài chấn thương, tiền đạo của tuyển Việt Nam không giấu được niềm vui: 

"Rất tuyệt vời. Đây là trận đấu đầu tiên sau gần 1 năm chấn thương. Trong thời gian tôi phải nghỉ mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ tôi rất nhiều. Vì vậy, bàn thắng này là thành quả của tập thể".

Xuân Son tiết lộ sự thật- Ảnh 1.

Xuân Son có bàn thắng sau 1 năm chấn thương

Bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1997 đến phút 68 từ chấm 11m, Xuân Son tiết lộ đã được các đồng đội nhường đá phạt.

"Các đồng đội trong tình huống phạt đền đã hỏi Hoàng Đức và Quang Hải xem tôi có thực hiện không. Mọi người đã nhường tôi cơ hội để ghi bàn đầu tiên sau gần 1 năm", Xuân Son cho biết.

Chiến thắng 2-0 trước Lào giúp tuyển Việt Nam củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý tích cực cho trận đấu tái ngộ tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026. 

Theo Hải My

Phụ nữ số

