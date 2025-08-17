Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

17-08-2025 - 08:50 AM | Xã hội

Tối nay ngày 16-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 16-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc - 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 18,4 độ Vĩ Bắc - 110,8 độ Kinh Đông; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9. 

Vùng nguy hiểm: 15,5 độ Vĩ Bắc - 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông- 114,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 20,7 độ Vĩ Bắc - 108,7 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Áp thấp nhiệt đới giảm cường độ xuống cấp 6, giật cấp 8. 

Vùng nguy hiểm từ 17,0 độ Vĩ Bắc - 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông - 112,5 độ Kinh Đông. 

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bộ NN-MT yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Tối ngày 16-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường (NN-MT) có công điện gửi tới UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành liên quan về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Bộ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?

Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai? Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Nổi bật

Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

08:02 , 17/08/2025
Nhiều thay đổi trong thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

Nhiều thay đổi trong thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

07:58 , 17/08/2025
Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

07:44 , 17/08/2025
Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

07:38 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên