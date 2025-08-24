Xuất hiện "bức tường" 2m tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám đúng vị trí đoàn diễu binh đi qua, lý do khiến dân tình gật gù

Vào ngày 23/8 vừa qua, trên fanpage của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đăng tải một bài viết liên quan đến việc người dân đi xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 21/8. Theo đó, trong bài đăng này, ban quản lý di tích đã tha thiết kêu gọi người dân đi xem diễu binh không nên có những hành động thiếu ý thức gây ảnh hưởng tới di tích.

Cùng với việc đăng tải bài viết này, tại di tích cũng đã có thay đổi lớn, cụ thể là việc xuất hiện một "bức tường" cao hơn 2m.

Ảnh: Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Ghi nhận vào sáng 24/8, thời điểm sắp diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành thứ hai, khu vực quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, vị trí quay ra đường Nguyễn Thái Học đã được dựng một "bức tường" pano cao khoảng 2m nhằm hạn chế những hành động thiếu ý thức từng xảy ra vào ngày 21/8. Không những thế, thông điệp trên bức tường pano được dựng ngay Văn Miếu - Quốc Tử Giám này còn mang ý nghĩa hướng về ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Điều này không chỉ nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân mà còn góp phần khiến khu vực quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám thêm phần hào hùng, khiến cho bầu không khí càng trở nên nhộn nhịp và háo hức trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Bức tường được dựng lên xung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trên nền trắng chủ đạo, những dòng chữ màu đỏ mang các khẩu hiệu như "Cách Mạng Tháng Tám" hay "Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam" được đặt nổi bật, tạo điểm nhấn đầy ý nghĩa.

Thông điệp ý nghĩa được in trên bức tường

Đan xen với phần chữ là những hình ảnh về các kiến trúc lịch sử tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và đất nước. Các công trình mang tính biểu tượng như Khuê Văn Các, Tháp Rùa, Nhà Thờ Lớn, cầu Thê Húc... được in trên tấm pano, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Bức tường còn có hình ảnh các công trình kiến trúc lịch sử

Hiện tại, không khí của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đang háo hức hơn bao giờ hết với đông đảo người dân, từ người già đến các em nhỏ, đã tập trung về đây từ sớm. Mọi người ngồi ngay ngắn trên vỉa hè, nhiều gia đình còn trải bạt và dùng ô che nắng, kiên nhẫn chờ đợi đoàn diễu hành đi qua. Nổi bật giữa không gian là sắc đỏ rực rỡ từ những chiếc áo cờ đỏ sao vàng mà phần lớn người dân mặc trên mình, tạo nên một biển người đồng lòng, thể hiện rõ niềm tự hào và tinh thần dân tộc.