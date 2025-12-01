Xuất hiện hàng nghìn công ty chỉ có một nhân viên kiêm sếp duy nhất, vẫn gọi vốn "ào ào", doanh thu tiền tỷ

OPC, viết tắt của One Person Company, nghĩa gốc là "công ty một thành viên", nhưng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), khái niệm này dần mở rộng thành "một người + AI = OPC": Cá nhân dưới sự hỗ trợ đồng hành của AI có thể tự mình khép kín toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển đến đưa ra thị trường. Tại Hội nghị Phát triển Đổi mới Trí tuệ Nhân tạo Giang Tô 2025 kiêm Hội nghị OPC Trí tuệ Nhân tạo lần thứ nhất, tỉnh Giang Tô lần đầu tiên hệ thống giới thiệu mô hình khởi nghiệp OPC mới, trong khi thành phố Tô Châu cam kết xây dựng "thành phố hàng đầu cho khởi nghiệp OPC".

Ý tưởng này không phải là mơ ước viển vông. Năm 2021, Pan Ailun đến Khu công nghiệp Tô Châu. Từ việc tuyển dụng thực tập sinh, tự mình viết kế hoạch kinh doanh dự án và kết nối với các nguồn lực chuỗi cung ứng, chỉ trong ba năm, công ty của anh, Indavision (Suzhou) Intelligent Technology Co., Ltd., đã phát triển thành một dự án công nghệ hàng đầu ở cả cấp thành phố và cấp huyện, huy động được gần 200 triệu nhân dân tệ vốn đầu tư, và các sản phẩm cốt lõi của công ty đã thâm nhập thị trường toàn cầu. Sun Juan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khởi nghiệp Hồ Độc Thụ Tô Châu, cho biết Khu Đổi mới và Khởi nghiệp đã quy tụ hơn 110 doanh nhân OPC như Pan Ailun.

Tại sao mô hình OPC lại nổi bật tại Khu công nghiệp Tô Châu?

Phân tích logic "OPC = một người + AI", câu trả lời nằm ở hai lợi thế cạnh tranh cốt lõi nhất ở nơi đây: nhân tài và AI - luôn có nguồn nhân tài khoa học và công nghệ dồi dào.

Khu Đổi mới Khoa học và Giáo dục Dushu Lake tập hợp 33 trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước cùng 80.000 sinh viên, tạo thành "mỏ vàng nhân tài" cho OPC. Ông Trần Lập, Bí thư Đảng ủy Khu Đổi mới Khoa học và Giáo dục, cho biết, thông qua kế hoạch hệ thống tích hợp "giáo dục, khoa học công nghệ và nhân tài", bánh đà đổi mới của khu vực đang tăng tốc vòng quay.

Nơi đây là mảnh đất màu mỡ cho ngành công nghiệp AI.

Khu công nghiệp này đã xác định trí tuệ nhân tạo là ngành công nghiệp mới nổi chiến lược của khu vực, tập trung vào các lĩnh vực như mô hình dữ liệu lớn AI, phần mềm công nghiệp và thiết kế chip AI. Tính đến cuối năm 2024, khu công nghiệp này đã thu hút hơn 1.800 công ty liên quan đến AI, tạo ra giá trị sản lượng hàng năm hơn 110 tỷ nhân dân tệ và nuôi dưỡng 20 công ty niêm yết. Tại đây, chỉ cần một người, một máy tính và một ý tưởng là đủ để bắt đầu một thử nghiệm khởi nghiệp.

Tuy nhiên, các doanh nhân OPC cũng phải đối mặt với những thách thức thực sự: họ thường bị các ngân hàng xem là khách hàng rủi ro cao khi tìm kiếm nguồn vốn, và hệ thống quản trị doanh nghiệp của họ còn nhiều khiếm khuyết về mặt cấu trúc. Một doanh nhân thú nhận rằng anh đã từng làm việc liên tục hơn 20 giờ, gặp gỡ khách hàng, thiết kế và xử lý các tài liệu tài chính, dẫn đến tình trạng năng lượng bị phân tán cực độ. Hơn nữa, mô hình "công ty một người, nhiều vai trò" cũng tiềm ẩn những rủi ro pháp lý.

Làm thế nào để có thể giúp các doanh nhân OPC giảm bớt gánh nặng và cho phép họ tập trung vào việc tạo ra giá trị? Khu công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo Tô Châu đã nhanh chóng đưa ra một giải pháp có hệ thống.

Vào tháng 3 năm nay, "Kế hoạch Hành động Đổi mới và Khởi nghiệp Tài năng Trẻ Khu Công nghiệp Tô Châu" đã được công bố, cam kết "hỗ trợ việc làm, đảm bảo an ninh cho tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ nhà ở" để mở đường cho sự phát triển nhanh chóng của các tài năng trẻ.

Vào tháng 6, "Kế hoạch Hành động Khu Công nghiệp Tô Châu nhằm đẩy nhanh Phát triển Đổi mới - Ứng dụng 'Trí tuệ Nhân tạo +' (2025-2027)" đã được công bố, đề xuất xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo "3+N".

Bên trong khu công nghiệp, các doanh nhân từ mọi tầng lớp xã hội có thể tiếp cận hiệu quả sự hỗ trợ từ AI.

Vào tháng 10 năm nay, cộng đồng hệ sinh thái đổi mới mô hình quy mô lớn đầu tiên của Giang Tô đã được ra mắt. Dựa trên Khu công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo Tô Châu, cộng đồng này cung cấp các dịch vụ chuyên sâu cho các ứng dụng công nghệ AI thông qua việc xây dựng hệ thống "sáu trong một". Khu công nghiệp cũng nhấn mạnh việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ. Nhóm công tác đặc biệt "Trí tuệ Nhân tạo+", do Ủy ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ của công viên dẫn đầu, điều phối nguồn lực từ các phòng ban chức năng như Cục Phát triển Tài chính và Cục Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội, thiết lập một cơ chế phối hợp thường xuyên để cung cấp giải pháp cho những "vấn đề khó khăn" gặp phải trong quá trình phát triển OPC.

Là ba cộng đồng OPC chuyên nghiệp đầu tiên trong khu công nghiệp, Khu công nghiệp Trí tuệ nhân tạo, Phòng thí nghiệm Trọng điểm Tỉnh Giang Tô về Tính toán Ngôn ngữ và Ứng dụng của Công ty TNHH Công nghệ AISpeech, và Phòng thí nghiệm Trọng điểm Tỉnh Giang Tô về Công nghệ Bản sao Kỹ thuật số Đa phương thức của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Tô Châu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đang trở thành "cái nôi" ươm mầm cho những kỳ lân tương lai.

Ông Long Mengzhu, Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tiếp thị của AISpeech, cho biết AISpeech đã vượt qua vòng nộp đơn của tám thuật toán trong lĩnh vực dịch vụ tổng hợp sâu, bao gồm nhiều lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn, tạo người số, tổng hợp giọng nói và sao chép giọng nói. Sự kết hợp với OPC sẽ thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ giọng nói AI trên quy mô lớn.

"Sự trỗi dậy của OPC cũng mang đến những ý tưởng mới cho các nền tảng ươm tạo." Wu Xiaomei, Tổng giám đốc của Dandelion Incubator, cho biết công ty đã ươm tạo 290 công ty AI trong 6 năm và đang thu thập và tích hợp các công nghệ, kịch bản và nhu cầu của các công ty này để tạo thành "bản đồ năng lực AI" nhằm cho phép các doanh nhân OPC "kết nối chỉ bằng một cú nhấp chuột".

Tại Khu công nghiệp Trí tuệ nhân tạo Tô Châu, các doanh nhân OPC không phải chiến đấu đơn độc. Một khuôn khổ định hướng của chính phủ và hợp tác đa phương đang xây dựng một hệ thống hỗ trợ hậu cần vững chắc cho những doanh nhân "cá nhân" này.

Mạng lưới hỗ trợ toàn diện trong khu công nghiệp này đã giảm đáng kể các rào cản đổi mới, cho phép sự sáng tạo cá nhân chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thị trường với hiệu quả chưa từng có, đồng thời định hình lại sâu sắc bối cảnh đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái công nghiệp của khu vực.