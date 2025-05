Xuất hiện tình trạng đất nền tăng nhanh cục bộ ở một số địa phương Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai...

Bộ Xây dựng có báo cáo Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản quý I/2025. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ trên cả nước ghi nhận 33.585 giao dịch. Con số này tăng 32% so với quý trước và giảm 6% so với quý I/2024.

Với phân khúc đất nền, cả nước có tới 101.049 lô/nền được giao dịch thành công. Kết quả này đã tăng 16% so với quý IV/2024 và tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh với phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ, lượng giao dịch đất nền nhiều hơn tới 3 lần.

Theo Bộ Xây dựng, đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền, giá giao dịch nhà ở và đất nền trong quý I/2025 tại các địa phương có nhiều biến động hơn so với quý trước, do thông tin sát nhập các tỉnh thành. Tại các tỉnh thành có thông tin là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá bị đẩy lên cao và lượng giao dịch cũng có xu hướng tăng.

Đặc biệt thời điểm này đã xuất hiện đất nền có tình trạng tăng nhanh cục bộ ở một số địa phương như Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai. Tuy nhiên sự tăng về giá và lượng này có yếu tố do giao dịch đầu cơ và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường.

Trước tình trạng đó, cơ quan quản lý tại địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân cần thận trọng với những thông tin không chính thống đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý I/2025 vào khoảng 23.400 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 2.339 căn; nhà ở riêng lẻ 9.376 căn; đất nền 11.685 nền.

Bộ Xây dựng đánh giá, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với quý IV/2024 tuy nhiên không đồng đều trong các loại hình bất động sản, phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 83,5% so với quý IV/2024 trong khi phân khúc nhà chung cư và đất nền còn cao hơn so với quý IV/2024.