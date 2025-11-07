Xuất khẩu 10 tháng đạt hơn 390 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng cũng đạt mốc ấn tượng, trên 762 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 15,2%). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 94 tỷ USD, chiếm 24,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt trên 296,8 tỷ USD, tăng 22,5%, chiếm tỷ trọng lớn 75,9%.

Trong 10 tháng, Việt Nam có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch (trong đó có 7 mặt hàng vượt 10 tỷ USD, chiếm 67,9%). Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến dẫn đầu với 346,7 tỷ USD, chiếm 88,7%. Tiếp theo là nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 32,6 tỷ USD (chiếm 8,3%), nhóm hàng thủy sản đạt 9,3 tỷ USD (chiếm 2,4%) và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 0,6%).

Về thị trường xuất nhập khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 126,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 150,9 tỷ USD.

Trong 10 tháng, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 111 tỷ USD (tăng 28,2%), xuất siêu sang EU 32,2 tỷ USD (tăng 11,2%), xuất siêu sang Nhật Bản 1,6 tỷ USD (giảm 29,8%). Bên cạnh đó, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc là 93,9 tỷ USD (tăng 38,6%), nhập siêu từ Hàn Quốc 25,6 tỷ USD (tăng 1,6%) và nhập siêu từ ASEAN 11,6 tỷ USD (tăng 55,9%).

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng triển khai giải pháp giúp đa dạng hóa thị trường. Tại Nghị quyết 86 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm mới được ban hành, Chính phủ yêu cầu hoàn thành đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh trong quý IV này.