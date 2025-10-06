Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể cán mốc kỷ lục 70 tỷ USD

Sức bật mạnh mẽ

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, trong 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 52,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại toàn ngành tiếp tục thặng dư 15,9 tỷ USD, cao hơn 27,8% so với cùng kỳ, cho thấy sức bật mạnh mẽ của khu vực sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Cơ cấu thị trường tiếp tục duy trì ổn định. Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm 20,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, theo sau là Trung Quốc (20%) và Nhật Bản (7,1%). Khu vực châu Âu, ASEAN và Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Nhiều mặt hàng chủ lực đạt kết quả ấn tượng. Cà phê là điểm sáng lớn nhất khi đạt kim ngạch 6,98 tỷ USD, tăng tới 61,4% nhờ giá xuất khẩu bình quân cao và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Hạt điều đạt 3,75 tỷ USD, tăng 18,9%; gạo đạt 3,55 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm xuất khẩu tỷ USD. Các mặt hàng khác như rau quả, cao su, sắn và sản phẩm từ sắn đều có tăng trưởng hai con số.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, với đà tăng này, nếu các tháng cuối năm duy trì được nhịp độ sản xuất - xuất khẩu, tổng kim ngạch nông, lâm, thủy sản cả năm 2025 có thể chạm mốc 67-70 tỷ USD, vượt xa mục tiêu ban đầu đề ra. Đây sẽ là kết quả ấn tượng, phản ánh hiệu quả của chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - xuất khẩu đang dần hoàn thiện.

Tuy nhiên, ông Tiến cảnh báo nhiều thách thức có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng. Biến động chính trị, xung đột tại một số khu vực, tình hình vận chuyển quốc tế, cùng với biến đổi khí hậu và thiên tai trong nước có thể tác động đến nguồn cung và giá thành sản phẩm. Đặc biệt, cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại lớn tại nhiều vùng trồng trọt, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chủ động hơn trong các biện pháp phòng chống và khôi phục sản xuất.

“Bộ NN&MT đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các địa phương để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, nhất là sang Trung Quốc, châu Âu và các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP. Đồng thời, những chương trình xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường mới cho trái cây, thủy sản, sản phẩm chế biến sâu cũng được đẩy mạnh trong quý IV", Thứ trưởng Tiến cho hay.

Lượng mưa do bão số 10 tại Hà Nội bằng 1/2 trận lụt năm 2008

Tại họp báo, thông tin về đợt ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua tại Hà Nội khi có ý kiến so sánh với đợt ngập lụt lịch sử năm 2008, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ NN&MT) - nhận định lượng mưa này chỉ bằng “một nửa trận ngập lụt lịch sử năm 2008”.

Năm 2008, tại quận Hà Đông từng ghi nhận gần 800 mm, tại Láng khoảng 500 mm, với thời gian mưa kéo dài 5 ngày liên tục. Cụ thể, trong đợt mưa ngày 30/9: trạm Láng đo được 296 mm; Hà Đông 261 mm; trạm thủy văn Hà Nội 202 mm; Thượng Cát 155 mm. Dù cường độ mưa lớn, thời gian ngắn và phạm vi ảnh hưởng không rộng như năm 2008, nhưng vẫn đặt ra áp lực lớn cho hệ thống tiêu thoát, hạ tầng nông nghiệp, cơ sở sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ông Cường cho biết, các bản tin dự báo thiên tai đã được phát hành, kèm khuyến cáo về ảnh hưởng đến con người và tài sản, để các cơ quan liên quan từ giáo dục đến chính quyền địa phương - căn cứ quyết định ứng phó như cho học sinh nghỉ học.

Trước khi thiên tai đổ bộ, Trung ương, các bộ ngành, địa phương đều tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra các chỉ đạo khác nhau để ứng phó.

"Tại các cuộc họp luôn có thành viên của ngành khí tượng thủy văn để đưa ra thông tin về diễn biến mưa bão, ngập lụt. Trên cơ sở kết luận cuộc họp, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ đưa ra quyết định phù hợp ứng phó với thiên tai, mưa bão, trong đó có cả việc có cho học sinh nghỉ học hay không", ông Cường cho hay.