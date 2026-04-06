Xung đột ở Iran: Chiến lược của Mỹ hoàn toàn thất bại

Theo Hoàng Vân | 06-04-2026 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Tờ Financial Times cho rằng, chiến lược của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột với Iran đã thất bại.

Tờ Financial Times đã đăng tải một bài phân tích phê phán các hành động của chính quyền ông Trump, cho rằng, nỗ lực của tổng thống Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran thông qua áp lực nhanh chóng đã không mang lại kết quả như mong đợi.

Sau 5 tuần bước vào giai đoạn đối đầu tích cực, hệ thống nhà nước Iran vẫn kiên cường, và hy vọng của Nhà Trắng về sự đầu hàng nhanh chóng của Iran đã không thành hiện thực.

Chiến lược này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ và những lời đe dọa toàn diện. Chiến dịch đã vấp phải sự từ chối kiên quyết của giới lãnh đạo Iran trong việc đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào.

Hiện tại, Iran bác bỏ mọi cuộc đàm phán và mọi tối hậu thư mà Mỹ đưa ra.

Các chuyên gia nhấn mạnh, những thay đổi đột ngột trong lời lẽ của ông Trump - từ những lời hứa về "sự hủy diệt quân sự và kinh tế" hoàn toàn đến những lời đe dọa leo thang không kiểm soát - đã gây bất ổn cho thị trường toàn cầu.

Những mâu thuẫn này đã gây ra sự tăng vọt giá năng lượng và hoàn toàn làm tan biến kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về một sự giảm leo thang nhanh chóng.

Lập trường mơ hồ của Mỹ về eo biển Hormuz đã vấp phải sự chỉ trích đặc biệt: Chính quyền ban đầu tuyên bố ý định đảm bảo tự do hàng hải, nhưng sau đó lại thoái thác trách nhiệm, trong khi đồng thời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực.

Chính sách này đã dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng niềm tin vào khả năng quản lý hiệu quả xung đột của Mỹ.

Trong tình hình hiện tại, các lựa chọn của Mỹ dường như cực kỳ hạn chế và rủi ro.

Nhà Trắng buộc phải lựa chọn giữa việc leo thang hành động quân sự hơn nữa, rút quân hoàn toàn khỏi cuộc xung đột, hoặc một thỏa thuận cứng rắn theo các điều khoản của Iran.

Iran đang khai thác thành công tính chất kéo dài của cuộc đối đầu như một công cụ để gây áp lực lên phương Tây, dựa vào việc kiểm soát các tuyến đường năng lượng quan trọng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đánh giá cuối cùng của các nhà phân tích là đáng thất vọng đối với phía Mỹ: Thời gian đang đứng về phía Iran, dần dần củng cố vị thế đàm phán của họ, trong khi chiến lược "áp lực tối đa" của chính quyền ông Trump đã đi vào ngõ cụt, không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã đề ra.

Theo Avia-pro
Mỹ hiện diện nhưng liên tục bị dội tên lửa, UAV, nước đồng minh của Washington tính hoàn trả Iran 6 tỷ USD tiền gửi ngân hàng để tránh bị tấn công

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao?

Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao? Nổi bật

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow Nổi bật

Chạy 14 tiếng/ngày chỉ để bù lỗ: Sự thật tàn khốc của các tài xế xe ôm, taxi công nghệ khi các nền tảng quyết giữ thị phần bằng giá rẻ

Chạy 14 tiếng/ngày chỉ để bù lỗ: Sự thật tàn khốc của các tài xế xe ôm, taxi công nghệ khi các nền tảng quyết giữ thị phần bằng giá rẻ

14:48 , 06/04/2026
VIDEO: Trực thăng Mỹ trúng tên lửa trong vụ giải cứu phi công ở Iran

VIDEO: Trực thăng Mỹ trúng tên lửa trong vụ giải cứu phi công ở Iran

14:27 , 06/04/2026
Siêu vật liệu từ gạo hứa hẹn cách mạng hóa công nghệ robot

Siêu vật liệu từ gạo hứa hẹn cách mạng hóa công nghệ robot

13:51 , 06/04/2026
Giá dầu thế giới tăng mạnh, vàng bạc suy yếu

Giá dầu thế giới tăng mạnh, vàng bạc suy yếu

13:31 , 06/04/2026

