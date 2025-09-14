Yamaha PG-1 2025 ra mắt Việt Nam: Bản tầm trung từ hơn 34 triệu đồng, thêm ABS, màn hình điện tử, lốp tinh chỉnh hợp dân phượt

Sáng 14/9, Yamaha PG-1 bổ sung 2 phiên bản mới tại thị trường Việt Nam với tên gọi Cao cấp và Giới hạn đi cùng mức giá lần lượt 34,364 triệu và 34,855 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên giá bán 30,928 triệu đồng.

Honda PG-1 2025 ra mắt bản mới tại Việt Nam. Ảnh: Khôi Nguyên

So với phiên bản trước, PG-1 2025 được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bản Cao cấp và Giới hạn, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Cụm đồng hồ cũng được thay thế bằng màn hình LCD tròn đa chức năng, hiển thị tốc độ, vòng tua, cấp số, nhiên liệu và cảnh báo ABS. Ngoài ra, lốp xe được nâng cấp thành loại IRC GP-22S với thiết kế gai lớn, tăng diện tích tiếp xúc để mang lại độ bám và sự ổn định tốt hơn. Hệ thống đĩa phanh trước nâng từ 220mm lên 245mm.

Xe vẫn sử dụng động cơ 113,7 cc, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng gió, phun xăng điện tử, kết hợp hộp số 4 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,5 Nm.

PG-1 mới nâng cấp nhẹ về trang bị. Ảnh: Khôi Nguyên

Ngoại hình PG-1 ABS 2025 giữ phong cách scrambler hoài cổ nhưng được tinh chỉnh để trông khỏe khoắn và hiện đại hơn. Dàn áo được thiết kế lại, ốp hông có họa tiết kẻ dọc lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván và xe cổ thập niên 1970. Yên đôi được trang bị thêm damper giảm rung, mang lại cảm giác thoải mái hơn cho cả người lái và người ngồi sau. Hệ thống treo gồm phuộc trước chữ H và phuộc sau dạng đôi lộ cơ khí, vừa tăng độ ổn định khi vận hành vừa tạo vẻ ngoài cứng cáp. Đèn trước và sau vẫn giữ thiết kế cổ điển nhưng đã cải thiện về độ sáng và tính thực dụng.

Yamaha PG-1 với 4 chủ đề lấy cảm hứng từ các vùng miền. Ảnh: Khôi Nguyên

Điểm nhấn khác biệt ở lần nâng cấp này là việc Yamaha lồng ghép yếu tố văn hóa Việt Nam vào hình ảnh sản phẩm. PG-1 ABS 2025 được giới thiệu với bốn chủ đề lấy cảm hứng từ đặc trưng của từng vùng miền, gồm Tây Bắc, Hà Nội, Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long. Hãng muốn thông qua đó khẳng định PG-1 không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn mang tinh thần gắn kết văn hóa và khơi gợi nhu cầu khám phá của người trẻ.