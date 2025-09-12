Yamaha ra mắt 'vua xe ga' với loạt nâng cấp cực xịn, giá 71 triệu đồng, sẵn sàng đối đầu Honda Air Blade

Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Aerox 2025 tại thị trường Thái Lan. Mẫu xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh Racing Blue, Bạc Silver Star và Đen Vivid Black. Xe hiện đã có mặt tại hệ thống đại lý với mức giá niêm yết 85.900 Baht, tương đương khoảng 71,5 triệu đồng.

Ở thế hệ mới, Yamaha Aerox 2025 được nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị. Hệ thống chiếu sáng phía trước được thay thế bằng cụm đèn LED kép tích hợp đèn xi-nhan, tạo diện mạo thể thao và hiện đại hơn. Ở phía sau, đèn hậu và đèn xi-nhan cũng đều sử dụng bóng LED, đồng bộ với tổng thể thiết kế.

Vị trí ngồi trên Aerox 2025 được tinh chỉnh theo hướng công thái học. Sàn để chân rộng hơn, hỗ trợ người lái giữ thăng bằng tốt hơn khi ôm cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao. Những thay đổi này giúp mẫu xe có ngoại hình khỏe khoắn hơn, đồng thời tăng sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Một trong những điểm nâng cấp quan trọng của Aerox 2025 là phần gầm xe. Phuộc trước nay có đường kính 30 mm, kết hợp cùng phanh đĩa sau kích thước 230 mm, giúp cải thiện độ ổn định và hiệu quả phanh. Bên cạnh đó, khung xe được bổ sung rãnh trung tâm, tăng độ vững chắc khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Hệ thống treo cũng được chú trọng, với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi tích hợp bình dầu phụ phía sau. Cấu hình này giúp xe vận hành êm ái hơn, đặc biệt khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề.

Bảng đồng hồ TFT và khả năng kết nối điện thoại Yamaha Aerox 2025 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình TFT. Người dùng có thể lựa chọn ba chế độ hiển thị: Tiêu chuẩn, Thể thao và Năng động. Màn hình hỗ trợ điều chỉnh độ sáng tự động tùy theo ánh sáng môi trường, đồng thời cho phép tùy biến bố cục thông tin.

Đáng chú ý, màn hình này có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect của Yamaha. Tính năng này giúp hiển thị hướng dẫn dẫn đường từng chặng và cung cấp dữ liệu vận hành chi tiết cho người dùng.

Dung tích cốp chứa đồ đạt 25 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng khác. Ngoài ra, Aerox 2025 còn được trang bị cổng sạc USB Type-A, hỗ trợ sạc nhanh các thiết bị di động.

Xe được bổ sung nhiều tính năng an toàn hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đơn cho bánh trước, phanh đĩa trên cả hai bánh, tín hiệu dừng khẩn cấp và chìa khóa thông minh Smartkey. Những trang bị này đưa Aerox 2025 tiệm cận tiêu chuẩn an toàn của các đối thủ trong cùng phân khúc như Honda Air Blade hay Vario.

Động cơ Blue Core 155cc cải tiến Yamaha Aerox 2025 sử dụng khối động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC, 4 van, dung tích 155cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ cho công suất 15,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm, đi kèm hộp số vô cấp điện tử YECVT.

Xe còn tích hợp tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng, nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, người dùng có thể lựa chọn ba chế độ tăng tốc gồm Thấp, Trung bình và Cao thông qua công tắc Y-Shift trên tay lái, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt hơn.

Với loạt nâng cấp về thiết kế, trang bị công nghệ và khả năng vận hành, Yamaha Aerox 2025 được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường Thái Lan và mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác.