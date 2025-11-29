Yes4All được vinh danh Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025

Đây là giải thưởng môi trường làm việc uy tín và minh bạch được thực hiện hằng năm do Anphabe kết hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage và có sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng dựa trên chương trình khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® được thực hiện hoàn toàn độc lập, ghi nhận những ý kiến khách quan nhất từ người đi làm nhằm đo lường sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của hơn 650 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 nhóm ngành tại Việt Nam, từ đó đưa ra thang chuẩn và vinh danh những doanh nghiệp được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Danh hiệu năm 2025 không chỉ khẳng định những nỗ lực của tập thể Yes4All trong một năm đầy biến động của thị trường thương mại điện tử – sản xuất – chuỗi cung ứng, mà còn chứng minh hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp khi đặt con người ở trung tâm chiến lược phát triển bền vững.

Yes4All – Mô hình vận hành độc đáo mang đến trải nghiệm cá nhân hóa khác biệt

Hoạt động tại gần 20 quốc gia, quản lý danh mục sản phẩm đa ngành cùng chuỗi cung ứng phức tạp, Yes4All được xây dựng để cạnh tranh với "những người khổng lồ" trên thị trường quốc tế. Với trụ sở tại Việt Nam, vận hành bởi người Việt Nam, mọi thành viên đều được bước vào những bài toán khó, nhịp độ nhanh và yêu cầu tư duy toàn cầu. Chính mô hình kinh doanh đặc biệt này khiến cách Yes4All phát triển con người và xây dựng trải nghiệm nghề nghiệp trở nên hoàn toàn khác biệt: mạnh mẽ trong trao quyền, quyết liệt trong kỳ vọng, và nhất quán trong việc nuôi dưỡng tinh thần làm chủ ở mọi vị trí.

Hành trình chinh phục danh hiệu lần này không chỉ đến từ chiến lược hay kết quả kinh doanh, mà bắt nguồn từ niềm tin rằng mỗi nhân viên đều xứng đáng có tiếng nói, có cơ hội bứt phá và được thử – sai – học một cách an toàn. Theo bà Phạm Mỹ Linh, Chánh văn phòng Yes4All: "Một môi trường tốt không phải là nơi mọi thứ đều dễ dàng, mà là nơi mọi người trưởng thành nhanh hơn vì luôn có đội ngũ và tổ chức sẵn sàng đồng hành."

Yes4All tạo dựng môi trường làm việc độc đáo - nơi mỗi thành viên được trao quyền mạnh mẽ. Ảnh: Yes4All Việt Nam

Trong giai đoạn chuyển hóa mạnh mẽ những năm vừa qua, hàng loạt chương trình chiến lược đã tạo nên dấu ấn rõ rệt cho văn hóa phát triển con người tại Yes4All. The Shapers Expedition mở ra hành trình hoạch định chiến lược do chính nhân sự dẫn dắt, giúp đội ngũ hiểu sâu và đồng tạo giá trị cho bức tranh dài hạn. WEConnect4All nâng cao tinh thần kết nối, thuộc về và sự hiện diện của lãnh đạo, trong khi các chương trình ghi nhận, cùng quyền lợi khác biệt tạo ra trải nghiệm gắn kết, xứng đáng và công bằng cho nhân viên.

Yes4All tin rằng không có một công thức chung nào áp dụng cho tất cả. Mỗi thành viên được định hướng dựa trên vai trò, năng lực, tham vọng nghề nghiệp và tốc độ riêng. Cơ chế phản hồi trực tiếp với lãnh đạo cấp cao cùng cơ hội tham gia các dự án liên phòng ban giúp nhân viên mở rộng góc nhìn, từ đó tự tin hơn trong việc dẫn dắt công việc. Tất cả những nỗ lực này không chỉ xây nền năng lực vững chắc, mà còn thúc đẩy khả năng thích ứng, tư duy mở và năng lực "Học hỏi tinh nhanh" của Yes4All.

Tại Yes4All, mỗi thành viên đều có cơ hội phát triển theo năng lực và định hướng riêng. Ảnh: Yes4All Việt Nam

Trải nghiệm của nhân viên và giá trị thương hiệu

Trong môi trường tốc độ cao, Yes4All không đặt ranh giới cứng nhắc giữa công việc và cuộc sống. Thay vào đó, chúng tôi theo đuổi một triết lý nơi cả hai hòa hợp thông qua sự công nhận kịp thời, phúc lợi linh hoạt và văn hóa giao tiếp thẳng thắn – tôn trọng – hướng giải pháp. Điều này tạo nên một không gian nơi mỗi cá nhân vừa có thể cống hiến tối đa, vừa giữ được năng lượng để phát triển bền vững.

Khi nhân viên cảm nhận được những trải nghiệm tốt nhất, họ cũng chính là những người mang tinh thần, chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu đến với khách hàng. Trải nghiệm bên trong tổ chức trở thành trải nghiệm bên ngoài thị trường – đó là cách Yes4All xây dựng một thương hiệu mạnh từ bên trong ra ngoài.

Đem lại trải nghiệm làm việc tốt nhất cho nhân viên là cách Yes4All xây dựng thương hiệu bền vững. Ảnh: Yes4All Việt Nam

Hướng đến tương lai, Yes4All đặt mục tiêu trở thành "Talent Magnet" – một điểm đến mà bất kỳ nhân tài nào cũng muốn tham gia và gắn bó lâu dài. Danh hiệu "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025" chỉ là bước khởi đầu. Điều Yes4All hướng tới là một cộng đồng những con người dám tạo khác biệt, dám bước vào những thử thách lớn và cùng nhau xây dựng "một trong những công ty sáng tạo nhất do người Việt làm chủ đạt được thành tựu vẻ vang toàn cầu."

